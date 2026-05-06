賴清德訪史瓦帝尼　法媒形容「不可能的任務」突圍

▲賴清德完成出訪史瓦帝尼，搭乘史國專機返台發表談話。（圖／翻攝直播，下同)

文／中央社

總統賴清德結束出訪史瓦帝尼行程，返抵台灣。法國媒體形容此次行動有如「不可能的任務」；資深媒體人說，中國對台軟硬兼施，既阻礙台灣正常運作，又與台灣在野黨往來。

巴黎人報（Le Parisien）以「大衛對抗歌利亞：非洲最小國之一史瓦帝尼如何抵抗中國」為標題，報導這個台灣友邦支持賴總統突破阻撓完成出訪。

報導描述，在這場高風險的外交行動中，賴總統出訪史瓦帝尼，挑戰北京當局，低調審慎的操作凸顯中國與其少有的對手之間日益緊張的關係，情節宛如電影「不可能的任務」（Mission: Impossible）。

無國界記者組織（RSF）主席韓石（Pierre Haski）在法國廣播電台（Radio France）節目中說，在全球正逢戰亂和危機之際，仍有必要討論此事，因為賴總統這次出訪意義重大。

他表示，賴總統原訂4月底啟程的安排因中國施壓數國禁止其專機飛越而延後，但賴總統最後仍成功抵達史瓦帝尼，在此一事件之外，中國對台策略尤其令人關注。

韓石說：「中國在許多層面加以干預，使台灣處境艱難，其『支票外交』導致承認台灣的國家大幅減少，其頻繁的軍事演習侵犯一個國家的主權，而在中國眼裡它不算是國家；北京還致力分化台灣人。目標只有一個：統一。」

節目主持人問到，中國是否可能在當前脈絡下攻擊台灣？韓石說，這個問題引發不少臆測；首先，許多人在想，美國若陷入與伊朗的戰爭，是否給了中國一個良機？其次，美國戰略家近年也估計，中國軍方可能於2027年做好侵台的準備。

但韓石認為，這種情況不太可能在短期內發生，侵略台灣沒有這麼簡單，即便美國目前是總統川普執政，美國和日本的態度仍顯示台海衝突有可能演變成國際衝突，且鑒於台灣在半導體生產中的地位，萬一發生衝突，全球經濟將蒙受巨大衝擊。

他指出，對中國而言，最佳方案是等待時機成熟再奪台，為此中國軟硬兼施，一方面阻礙台灣作為一個國家正常運作，並在台灣發動資訊戰，同時恐嚇其他國家；另一方面，中國國家主席習近平近期在北京與中國國民黨主席鄭麗文會面，為10年來首見，象徵性削弱台灣人面對中國共產黨時的團結。

韓石提到，台灣將於2028年舉行總統大選，中國將不惜使出不正當手段，全力確保國民黨勝出；而現階段，中國的策略是表明，北京若不點頭，台灣就無法正常運作，然而這次在中國施壓下，賴總統最終仍成功出訪史瓦帝尼。

賴總統原訂今年4月22日出訪史瓦帝尼，但因塞席爾、模里西斯、馬達加斯加3國取消飛航許可，導致行程延後。賴總統改於5月2日搭乘史瓦帝尼國王專機抵達當地展開國是訪問，5日返台。