10萬無證中國公民滯美！　美官員警告：北京拒接回將祭簽證制裁

▲ 美國官員警告，若中方不配合遣返作業將祭出反制。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府一名高階官員向《路透》透露，中國近半年來明顯縮減遣返非法滯美中國公民的合作力道，華府已準備祭出簽證制裁作為反制手段，在川普預定14至15日訪問北京前夕，對中方發出最新警告。

這名不願具名的官員指出，中國雖曾在2025年初透過包機與商業航班接收約3000名被遣返者，但過去半年來合作規模縮水。目前美國境內估計有逾10萬名無證中國公民，其中逾3萬人已被下達最終遣返令，超過1500人被拘留等候遣返，大多涉及其他刑事案件。

美嗆中違國際義務 將祭簽證保證金、入境限制

官員強調，中國「拒絕與美國全面合作接收本國公民」，消極態度違反其國際義務，更警告若北京不加強合作，美方將考慮提高中國公民申請簽證的保證金、拒發更多簽證，並在邊境加強入境限制，「中國政府的不作為將危及守法中國公民未來的旅行計畫。」

中國駐美大使館至截稿前未回應《路透》置評請求，北京此前曾表態反對非法移民，並稱這是「需要各國攜手合作的國際議題」，川普上任初期也曾表示願意在核實身分後遣返「已確認的中國公民」，但查驗程序需要時間。

川普北京行意義重大 遣返議題納入談判

對川普而言，5月中旬的北京行意義重大，一方面希望中方在貿易議題上讓步，作為11月期中選舉的籌碼，一方面也預計將遣返非法移民問題納入議程。

華府智庫「移民政策研究所」（MPI）統計顯示，2022年中在美無合法身分的中國移民多達23萬9000人。美方官員還指出，印度等同樣有大量無證移民在美的國家正全力配合遣返作業，使得中國態度形成強烈對比。