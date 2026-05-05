砍死女學生陪葬！韓光州男嫌坦承「想輕生」　停車隨機找目標下手

▲南韓光州發生高二女學生遭隨機砍死命案，警方成功逮捕24歲張姓男嫌。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州市中心今（5）日凌晨發生殺人事件，一名年僅17歲的高二女學生在某大學附近的人行步道上，竟突然遭到陌生男子持刀砍頸身亡，過程中爆發爭吵。如今，該名男性兇嫌在逃亡11個小時後被警方成功逮捕，他向警方描述犯案動機，透露原本計畫輕生，最後卻改變心意，尋找無辜的路人下手。

根據《韓聯社》，光州光山警察署指出，24歲的張姓男子被依殺人、殺人未遂等罪嫌逮捕。張姓男子被逮後向警方坦承，他和慘遭砍死的女高中生「完全不認識」，會持刀砍殺女學生的頸部，純粹就只是剛好女學生從他面前經過。

張男被押送至光山警察署後在接受偵訊時供稱，「原本我是打算輕生，但最後才決定犯案」；不過，針對意圖尋短的原因和其他犯案動機，張男則尚未向警方透露。

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1) 지난 5월 5일 오전 0시 10분, 광주 광산구의 한 고등학교 앞 대로변에서 24세 남성 장 모 씨가 고등학생 2명에게 흉기를 휘두름.



2) 피해자 A(17)양은 흉기에 찔려 숨졌고, 비명을 듣고 도우려 달려온 다른 학교 남학생 B군도 장 씨가 휘두른… pic.twitter.com/1dAd5OiCYu — 남에 갤러리 (@Namuigaelleoli) May 5, 2026

據悉，5日凌晨0時11分，光州廣域市光山區月桂洞某大學附近的人行步道，就讀高中二年級的17歲女高中A某慘遭張男持刀攻擊頸部，附近同樣就讀高二的男學生B某在聽到吵鬧聲、淒厲的尖叫聲後則是立刻衝往案發現場，試圖解救不認識的女學生，卻同樣遭到張男攻擊。

不過，反應敏捷的B某驚險躲過張男的攻擊。張男在追擊一陣子後，便駕車離開案發現場，接著改搭計程車逃逸，經過11個小時的追緝後，終於在5日上午11時被警方成功逮捕，地點位於距離案發現場不遠的住處前。

警方指出，由於張姓男子和受害的女學生、男學生之間互不認識，因此將此次案件定調為「隨機犯罪」。警方補充，張男住在光山區當地的套房村，他將車輛停靠在案發現場後，便下車尋找作案目標，很快就盯上獨自夜歸的高中女學生A某。另外，張姓男子先前並無其他犯罪前科。

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