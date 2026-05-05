一大早巡田遭熊襲！　日農夫「臉臂全抓傷」爆血逃命

▲秋田縣發生今年第一起熊傷人事件。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

日本秋田縣由利本莊市5日驚傳熊襲事件，一名48歲農民在田間巡視時遭黑熊攻擊，右臉及右臂多處抓傷，幸好及時送醫救治，目前已無生命危險。

FNN、TBS等外媒報導，上午8時15分左右，農民小笠原隼人獨自在由利本莊市的水田執行例行巡查，未料遭熊突襲。他受傷後奮力逃脫，駕車趕往鄰近住宅求救。一名78歲女性居民見狀，立即協助撥打119求救。

小笠原隼人被直升機緊急送至秋田市內醫院救治，受傷程度不明，但送醫時意識清醒，目前也已脫離險境。

警方指出，該熊體長約1公尺，攻擊男子後已離開現場。由於周邊有民宅和學校，距離東由利小學更僅約200公尺，警方正派員加強巡邏，並呼籲居民提高警覺。

此外，這是秋田縣今年發生的第一起熊傷人意外，但近期目擊熊的情報激增，呼籲民眾務必嚴加防範。

協助報警的老婦人事後受訪時描述，遇襲男子找上門時，臉部與頸部血流不止，稱「被熊攻擊了，請幫忙叫救護車。」對方起初還能開口說話，但隨後意識逐漸渙散，幸好救護人員及時趕到。

老婦人表示，「去年秋天左右，雖然聽說這一帶有人看過熊，但沒聽說有人受傷，真的覺得很恐怖。附近就有國小，想到小孩子們就覺得很心慌。」

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