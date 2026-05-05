郵輪疑爆漢他病毒奪3命！150乘客受困　部落客哭訴：我們也是人

記者陳宛貞／綜合外電報導

極地郵輪洪迪斯號（MV Hondius）疑似爆發漢他病毒疫情，已奪走3條人命，至少3人出現疑似症狀，逾150名旅客與船員受困船上。其中一名美國旅遊部落客在Instagram上傳影片淚訴，「我們不是新聞標題，我們是有家人的真實的人」，引發大批網友關注。

▲ 羅斯馬林拍影片時情緒激動。（圖／路透、翻攝自TikTok）

綜合《每日郵報》等外媒，荷蘭籍洪迪斯號從阿根廷南端城市烏蘇懷亞（Ushuaia）出發，途經南極大陸、聖赫勒拿等地橫渡大西洋，目前停泊於西非維德角（Cabo Verde）外海，但當地政府以保護本地居民為由，拒絕船隻靠港，令求助無門的乘客瀕臨崩潰。

荷蘭夫妻雙亡 德籍乘客病逝

3名死者中的2人是一對荷蘭夫妻，70歲丈夫4月11日在聖赫勒拿島病逝，病因目前不明；69歲妻子陪同遺體回程途中，於南非約翰尼斯堡國際機場昏倒不治。第三名死者則是德國籍乘客，5月2日在船上過世。

目前有2名仍在船上的船員出現急性呼吸道症狀，分別為英國及荷蘭籍，其中一人情況嚴重；另一名69歲英籍男性乘客已緊急撤離，正在南非約翰尼斯堡加護病房接受治療，確認感染漢他病毒。

部落客IG哽咽發聲 籲外界給予善意

@jakerosmarin I also want to acknowledge that Oceanwide Expeditions and the entire crew onboard have been handling this situation to the best of their ability, and I’m very grateful for their efforts throughout. It’s not easy for me to talk about this, but I am doing well. ❤️ ♬ original sound - Jake | Travel | Boston ✈️????️

來自波士頓的旅遊部落客羅斯馬林（Jake Rosmarin）在IG向逾4.4萬名粉絲哽咽表示，「我現在就在洪迪斯號上，這一切對我們所有人來說正真實上演。我們不只是一則新聞，不只是新聞標題，我們是人，有家人、有生活、有在家等待我們回去的人。」他情緒激動說道，最令他痛苦的是未來充滿不確定性，呼籲外界「給予善意與理解」。

船東Oceanwide Expeditions聲明證實，船上正發生「嚴重醫療狀況」，以預防為由要求所有乘客留在艙房內。荷蘭當局已接手協調，計劃安排2名患病者由維德角轉往荷蘭就醫，但需當地政府配合。船方也正與西班牙加那利群島當局協商，希望安排乘客在大加那利島或特內里費島接受篩檢後下船返家。

WHO介入：確認7病例 對大眾風險偏低

荷蘭公共衛生與環境研究院（RIVM）證實，至少一名患者確診感染漢他病毒，另有消息指出已故的荷蘭籍女性同樣確診，但其餘死者及疑似病例是否皆為漢他病毒所致，目前尚未釐清。

世界衛生組織（WHO）表示，船上共記錄7起相關病例，包括2起實驗室確診及5起疑似病例，強調疫情規模有限，對大眾風險偏低，無需實施旅行禁令。

▲ 洪迪斯號去年4月停靠在荷蘭弗利辛恩（Vlissingen）。（圖／達志影像／美聯社）

死亡率達4成 恐等8周才知結果

漢他病毒由老鼠等齧齒類動物的糞便、尿液或唾液傳播，初期症狀類似流感，嚴重恐引發致命性呼吸衰竭，美國疾管中心指出死亡率約達40%，目前並無專門藥物，僅能以支持性照護因應。由於潛伏期達1至8周，滯留船上的乘客可能需長久等待才能確認是否受到感染。

日內瓦高級國際關係及發展學院（IHEID）客座教授鮑許（Daniel Bausch）指出，在阿根廷與智利發現的「安地斯毒株」曾有人傳人案例，「所以這艘郵輪在阿根廷啟程的事實具有重大意義。好消息是，這不會是一場大規模的疫情。」