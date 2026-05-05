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川普點名南韓加入海峽護航　青瓦台最新回應：考慮中

▲▼南韓將總統辦公室遷回青瓦台。（圖／VCG）

▲南韓青瓦台。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓航運公司HMM旗下散貨船「樹木號」昨（4）日晚間在荷莫茲海峽爆炸起火，美國總統川普隨即發聲，指稱事件與遭到伊朗軍砲擊有關，並要求南韓加入美方主導的海上護航行動。對此，南韓青瓦台回應，將在考量韓半島（朝鮮半島）防衛態勢與國內法律程序後，審慎評估是否參與行動。

根據《韓聯社》，青瓦台稍早於今（5）日下午指出，南韓政府的一貫立場是維護國際海上交通安全與航行自由，認為這符合所有國家的共同利益，同時也是國際法應保障的基本原則。青瓦台強調，目前南韓正積極參與多項國際合作，致力於讓全球海上物流網絡儘速恢復穩定與正常運作。

針對川普再度點名南韓應該參與荷莫茲海峽護航任務，青瓦台表示，「在此脈絡下，正持續關注川普總統的相關發言」，顯示南韓方面並未直接回應是否加入美方所主導的海峽護航行動，而是將此視為整體國際合作框架中的一環，持續觀察與評估。

此外，對於美軍已在荷莫茲海峽展開協助商船撤離的「護航計畫」，青瓦台則再度強調，「韓美雙方一直就包括荷莫茲海峽在內等主要海上通道安全問題保持密切溝通」，顯示兩國在該區域的軍事與安全協調仍持續進行。

針對此次HMM散貨船「樹木號」的爆炸起火事件，青瓦台則回應，南韓政府正優先確保韓籍船員與船舶安全，並與相關國家進行必要協調。同時，南韓也正全力釐清爆炸與起火原因，強調一旦釐清事發原因，將採取相應的後續措施。

►韓籍散貨船在荷莫茲海峽「爆炸起火」　青瓦台低調回應

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