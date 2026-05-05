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剪乳頭、斧頭剁指！23歲大眼妹殘虐同居男友　律師驚世辯詞引眾怒

日本女子佐藤紗希涉嫌虐待男友，竟暴力割掉對方乳頭跟斷指。（翻攝IG）

▲日本女子佐藤紗希涉嫌虐待男友，竟暴力割掉對方乳頭跟斷指。（翻攝IG）

圖文／鏡週刊

大阪地方法院最近審理了一樁讓人頭皮發麻的虐待案。23歲的正妹被告佐藤紗希，被控對男友進行宛如恐怖片的肉體與精神控制，殘忍行徑包括拿剪刀剪乳頭和用斧頭剁手指。檢方怒斥她把家裡變成地獄般的孤立囚籠，具體求刑6年；沒想到辯方律師則辯說這是一段自願的受虐戀情，聲稱男方其實很享受被虐待，離譜言論點燃大眾怒火。

控制男友再虐待

這段孽緣起源於2020年的網路交友，同居後佐藤紗希全面掌控男友的存摺、護照與手機通訊。她某次突發奇想要印證乳頭是否會再生，便以愛情為勒索，威脅男方「不給剪就是不愛我」，不顧對方抗拒就暴力用毛巾塞住男友嘴巴，隨後剪下其乳頭。這種慘絕人寰的行為，她竟然還能當成戰利品拍照發給朋友炫耀，「我試著剪掉一個乳頭了」，冷血程度令人膽寒。

砍斷手指阻就醫

更瘋狂的是，佐藤紗希發現男友曾出入色情場所，竟逼他斷指，理由是這樣就無法跟別人戴婚戒。不管男友求饒，她仍趁著男友吃安眠藥昏睡時，直接揮斧剁下對方的無名指。隨後面對男友求救，她竟然阻止就醫更瘋狂叫囂，不准對方把砍下的指頭接回去，甚至還把斷指放在砧板上拍照嘲諷，完全無視對方的痛苦。

律師辯解是性虐關係

庭審期間，辯方表示，男方臉被割傷仍能跟狗玩，顯示他本質上喜歡受虐，更說斷指後男方還傳影片聊天，證明這是一場願打願挨的性受虐關係。律師更強調佐藤紗希是因為兒時遭母受虐才有認知誤差，目前已與男友和解並努力回歸社會，希望爭取無罪。這種想把重度傷害罪美化成特殊嗜好的辯詞，讓現場聽眾聽得直搖頭。

檢方痛批毫無悔意

檢方對此火力全開，痛批被害人是因為太過恐懼、怕被趕走才被迫服從，至今看到殘缺的手指仍會勾起噩夢。檢方指出佐藤紗希事後一度潛逃還寄信抹黑男友自殘，完全看不出悔意，因此堅持6年徒刑是最低底線。而被告在聽訊時神情木然，僅平淡表示會配合治療與反省，全案將在6月揭曉最終裁決。


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