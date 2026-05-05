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IMF示警！戰爭拖到2027年「最慘情境曝」　石油巨頭：亞洲先遭殃

▲▼國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（圖／路透）

▲ 喬治艾娃對全球經濟提出警告。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）4日警告，通貨膨脹正逐漸加劇，若中東戰事持續延燒至2027年，且國際油價達到每桶125美元，全球經濟將面臨「遠比預期更糟糕的後果」。

根據《路透》，喬治艾娃在美國智庫「米爾肯研究院」（Milken Institute）主辦的論壇上指出，IMF原本的「參考情境」預測戰事為短暫衝突，全球經濟成長僅小幅放緩至3.1%、物價溫和上揚至4.4%，但此一樂觀情境已隨著戰事持續變得遙不可及，「每過一天，這個情境就離我們更遠一步。」

不利情境成真　2026年全球成長恐剩2.5%

她進一步說明，在油價維持百元以上及通膨壓力升溫的雙重夾擊下，IMF設定的「不利情境」已經成真。該情境預測2026年全球成長滑落至2.5%、整體通膨達5.4%。

若戰局拖到2027年，最嚴峻的「嚴重情境」將浮現，屆時全球成長恐僅剩2%，通膨率攀升至5.8%，且長期通膨預期也將開始脫錨。

化肥漲逾40%　糧價將跟漲最高6%

供應鏈衝擊方面，喬治艾娃指出，化肥價格已上漲30%至40%，預計將推升食品價格3%至6%，其他產業也難以倖免。

石油巨擘雪佛龍（Chevron）執行長沃斯（Mike Wirth）也在同場論壇警告，由於荷莫茲海峽封鎖，全球約20%原油供給受阻，亞洲地區將率先出現經濟萎縮。

IMF批補貼措施適得其反　籲各國政府勿火上加油

喬治艾娃對部分決策者仍抱持「危機短期內即可落幕」的心態表達憂慮，更批評各國為保護消費者與企業所推出的補貼措施反而維持高油品需求，「不要火上加油。在座所有人都清楚，當供給下滑，需求必然隨之減少。」

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