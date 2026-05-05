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李在明人道救援伊朗淪冤大頭！韓散貨船遭砲擊　川普施壓加入護航

▲▼南韓總統李在明6日在青瓦台召開並主持國務會議。（圖／VCG）

▲南韓總統李在明淪冤大頭。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓李在明政府曾於4月宣布向伊朗提供50萬美元（近新台幣1600萬元）作為人道救援用途，然而韓籍航運公司HMM旗下散貨船「樹木號」卻仍於昨（4）日晚間停靠荷莫茲海峽時爆炸起火，疑似遭伊朗軍砲擊。對此，美國總統川普指控伊朗，並再度施壓南韓，呼籲加入海峽護航行動；不過，青瓦台仍維持審慎立場。

根據《韓聯社》報導，川普透過社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指控，伊朗涉及對包括韓籍貨輪在內等多國船隻發動攻擊，將相關行動與美方在荷莫茲海峽推動的「解放計畫」連結。他強調，「南韓也到了該加入這項海峽護航行動的時候」，呼籲李在明政府參與美方所主導的荷莫茲海峽護航與船舶保護任務。

川普警告，若伊朗在行動中攻擊美軍艦艇，「其存在將會被徹底從地球上抹去」，語氣強硬，使中東與海上能源航線安全情勢再度進一步升溫。美方過去已要求南韓、日本、英國、法國等多國派遣軍力參與荷莫茲海峽護航行動，以確保全球能源運輸安全，但各國反應不一。

▲▼美國總統川普稱讚南韓總統李在明，「很聰明」。（圖／路透）

▲川普誇李在明「很聰明」。（圖／路透）

南韓青瓦台今（5）日上午表示，目前最優先的任務是「查明事故原因」，強調火災發生背景仍未明朗，需待後續調查與船體檢視後才能判定，現階段不宜過早下結論。

對於是否因此加速參與美方護航計畫，南韓政府仍採取保留態度。相關人士指出，儘管未排除各種可能性，但目前政策重點仍集中於事故調查，尚未進入具體決策程序。

據悉，韓媒《朝鮮日報》曾於4月15日報導，指出南韓李在明政府決定透過國際紅十字委員會（ICRC）向伊朗提供總額約50萬美元的人道援助，理由是回應聯合國及國際社會的人道救援需求。

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