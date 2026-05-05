伊朗總統怒了！抨擊革命衛隊擅自攻擊阿聯「簡直瘋了」

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

伊朗溫和派總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）與軍方領導層之間的政治角力持續升溫。據報，他暴怒抨擊革命衛隊（IRGC）對阿拉伯聯合大公國發動的飛彈與無人機攻擊「完全不負責任」，更緊急要求會見最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei），希望藉此施壓革命衛隊立刻停止攻擊波斯灣國家，以防局勢進一步惡化。

伊朗總統暴怒 力求外交避免升級

《伊朗國際電視台》引述與總統關係密切的消息人士說法報導，這次攻擊行動是在政府毫不知情、未經任何協調的情況下擅自發動。裴澤斯基安得知後勃然大怒，直言革命衛隊這種持續激化與鄰國緊張關係的做法根本是「瘋了」，同時嚴厲警告恐怕引發難以挽回的嚴重後果。

裴澤斯基安主張，透過緊急外交行動挽救停火協議的時間不多了，而他希望能向國際調解方釋出德黑蘭願意重返談判桌的訊號。

裴澤斯基安對於可能出現的國際反應深感擔憂，並且認為伊朗目前無力承受另一場全面戰爭的衝擊。他也警告，持續的單方面軍事行動，可能引發美國對伊朗關鍵能源與經濟基礎設施的大規模報復行動，進而造成全面性破壞與不可逆的民生崩潰。

▼據傳革命衛隊擅自攻擊阿聯。（圖／達志影像／美聯社）



海峽情況有爭議 專家點出分歧嚴重性

目前，美國總統川普尚未宣布停火協議被破壞，但荷莫茲海峽的實際情況仍有爭議。美國官員宣稱商船持續通行，伊朗威脅已被控制。但革命衛隊卻否認任何船隻通行，警告任何「違規船隻」都將被攔截。伊朗官媒也報導稱船隻被迫掉頭。

伊朗政治僵局浮現之際，部分觀察人士警告，指揮體系的嚴重分歧，恐讓該國一步步走向「軍事自我毀滅」的局面。