韓籍散貨船在荷莫茲海峽「爆炸起火」　青瓦台低調回應

▲一艘油輪和一艘汽車運輸船停泊在荷姆茲海峽附近的阿曼灣海面上。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隸屬於南韓航運公司HMM（現代商船，韓新遠洋）的散貨船「樹木號」昨（4）日晚間在荷莫茲海峽停泊時，突然傳出爆炸起火，火勢瞬間一發不可收拾。對此，南韓政府與HMM證實，船上24名船員無人傷亡，火勢已在4個小時內撲滅，後續將拖往杜拜港檢查。

不過事故原因仍未釐清，外界關注是否遭伊朗攻擊，青瓦台強調「先查明原因」，對美方護航行動要求維持審慎態度。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，該起事故發生於南韓時間4日晚間8時40分（台灣時間4日晚間7時40分），當時HMM散貨船「樹木號」停泊在荷莫茲海峽內側、阿拉伯聯合大公國附近海域，機艙左舷突然傳出爆炸聲後起火。船員隨即啟動緊急應變機制，透過釋放二氧化碳進行滅火，歷時約4小時成功控制火勢。

HMM表示，目前火災已經完全撲滅，預計將在確認機艙安全後進入檢查，並依損害程度決定是否恢復航行或進行牽引。

南韓外交部則證實，船上24人（6名韓籍船員、18名外籍船員）均未受傷，火勢已無擴大風險，後續將安排拖船把船隻移往鄰近港口，初步規劃為在杜拜港進行詳細檢修與事故調查。不過，船舶能否恢復正常運行，目前仍存在不確定性。

針對事故原因，南韓政府維持審慎態度。HMM坦言，連現場船員也無法確認爆炸原因。至於南韓外交部則表示，需待船隻牽引後，透過實地檢查才能釐清真相。儘管外界一度傳出可能遭攻擊甚至與伊朗有關，但韓方目前仍未證實相關說法。

在此同時，南韓青瓦台也密切關注事態發展，不過尚未規劃召集國家安全會議（NSC）。關係人士表示，「目前最優先的是釐清事故原因」。對於美國總統川普呼籲南韓參與荷莫茲海峽護航行動，甚至暗示伊朗曾對包括南韓在內等無辜船隻開火，青瓦台則採取謹慎立場。