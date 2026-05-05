全球最大天體營淪陷！「換妻族」湧海灘野戰　30年老鳥怒了

▲ 阿格德角遊客為迎接2015年新年集體下水。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國南部知名天體度假村「阿格德角」（Cap d'Agde）近年面臨意想不到的困境，由於大批來自世界各地的「換妻族」湧入，甚至在海灘上當眾發生性行為，令原本崇尚自然主義的常客十分反感，甚至拒絕再踏上海灘。

阿格德角素有「裸城」之稱，是全球規模最大的天體主義度假勝地之一，距法國城市蒙佩利爾（Montpellier）約1小時車程。過去數十年來，遊客習慣裸體自由走動、光顧餐廳，氛圍相對純粹開放，但如今度假村生態卻大幅改變。

英國遊客芭芭拉（Barbara）與丈夫每年造訪此地，已持續逾30年。她向英國《太陽報》描述，「這裡的遊客組成發生巨大轉變」，「這使得這個地方變得更加排他，也在原本的自然主義族群與新一代『生活風格』的遊客之間劃出一條明確的界線」，如今即便在夏天造訪，她也絕不會踏上海灘。

阿格德角在旺季期間每天吸引多達4萬名遊客到訪，園區內保全、救生員及警察會全天候在瞭望台輪值戒備。但即便設置禁止「性展示行為」的告示牌，並祭出高額罰款，常客和當地居民都稱，這些措施對屢屢越界的換妻族幾乎毫無嚇阻效果。