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華府槍響！槍手與特勤交火「范斯車隊剛經過」　白宮一度封鎖

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮周邊5日驚傳槍響，美國特勤局人員與一名持槍可疑男子爆發交火，嫌犯中彈送醫。白宮因這起事件短暫進入封鎖狀態，且副總統范斯（JD Vance）的車隊案發不久前才剛通過該地區。

▲▼ 美國白宮，民眾從華盛頓紀念碑頂端眺望白宮和宴會廳施工現場。（圖／路透）

▲ 白宮周邊發生槍擊案，圖為民眾從華盛頓紀念碑頂端眺望白宮和宴會廳施工現場的畫面。（圖／路透）

綜合《路透》及《華盛頓郵報》等，特勤局副局長奎恩（Matthew Quinn）在記者會上說明，5日下午約3時45分，白宮外圍的便衣特勤人員發現一名「疑似持有槍械、行跡可疑」的男子，隨即呼叫警員前往支援。

嫌犯拔槍逃竄　華盛頓紀念碑旁駁火

當嫌犯察覺有人接近，隨即徒步逃竄，並掏槍朝特勤局人員射擊，特勤局人員隨後反擊並命中嫌犯，地點位於華盛頓紀念碑附近的西南第15街與獨立大道交叉路口。

嫌犯中彈後送往醫院救治；現場還有一名未成年目擊者遭流彈波及受傷，所幸沒有生命危險，目前在醫院接受治療。奎恩表示，執法人員從嫌犯身上搜出一把武器，但拒絕進一步說明嫌犯目前狀況。

動機不明　川普白宮內活動未受波及

犯案動機目前尚不清楚，奎恩說道，「至於是否針對總統本人，我現在不知道，但我們一定會查清楚。」事發時總統川普正在白宮內出席一場小型工商活動，全程未受干擾，特勤局也未發現任何證據顯示嫌犯有意靠近范斯車隊。

上月底白宮記者協會晚宴才發生武裝男子企圖闖入安全警戒線的事件，一名男子因此被捕。白宮辦公室主任懷爾斯（Susie Wiles）上周也緊急召開會議，與特勤局及國土安全部高層共同檢討涉及總統的重大活動維安工作。

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