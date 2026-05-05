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已釀3死！郵輪疑爆漢他病毒「急撤3病患」　至今疫源不明

▲▼2026年5月4日，疑似爆發漢他病毒疫情的郵輪洪迪斯號（MV Hondius）停泊在維德角（Cape Verde）外海。（圖／達志影像／美聯社）

▲洪迪斯號目前停泊在維德角（Cape Verde）外海。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

荷蘭籍郵輪洪迪斯號（MV Hondius）疑似出現漢他病毒疫情，目前已經造成3人不幸死亡，至少3人出現疑似症狀。官員透露，醫療人員4日正努力撤離其中2名出現症狀者，而第3名英籍乘客已經離船，正在南非接受治療。

3人病歿3人有症狀　確診情況曝光

3名病歿患者之中，其中2人為來自荷蘭的夫妻，70歲丈夫4月11日在聖赫勒拿島過世，69歲妻子在南非約翰尼斯堡國際機場昏倒後不治。第3名德籍旅客5月2日病逝於船上。

3名出現疑似症狀者中，包括2名分別來自英國與荷蘭的船員，第3名英國男性乘客離船後，正在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）接受治療。

荷蘭公共衛生與環境研究院（RIVM）也正協助應對這次疫情。該機構證實，至少1名出現症狀的患者確定感染漢他病毒，但不清楚其他出現症狀者是否也染上病毒，或者另2起死亡病例是否也為漢他病毒導致。

不過，一名消息人士透露，已病歿的荷蘭籍女性患者，也在檢驗中確診漢他病毒。

▼2025年5月，洪迪斯號停靠在荷蘭弗利辛恩（Vlissingen）。（資料照／達志影像／美聯社）

▲▼2025年5月，郵輪洪迪斯號（MV Hondius）停靠在荷蘭弗利辛恩（Vlissingen）。（圖／達志影像／美聯社）

150人滯留　船東安排撤離

《路透社》報導，洪迪斯號目前停泊在西非維德角（Cabo Verde）外海，但該國出於「公共衛生安全考量」，並不允許該船靠岸。目前約有150人滯留船上。

荷蘭船東Oceanwide Expeditions表示，作為預防措施，目前所有乘客都被指示留在艙房內，避免病毒擴散。儘管「人傳人」的情況罕見，漢他病毒潛伏期卻可能長達數週，意味著部分感染者或許尚未出現症狀。

Oceanwide Expeditions正積極安排2名出現症狀的船員，分別返回英國及荷蘭就醫。此外，也正安排德籍死者的遺體與其同行者返國。該同行者並未出現症狀。

與此同時，該公司也正洽詢是否能在西班牙的大加那利島（Las Palmas）或特內里費島（Tenerife），讓乘客接受檢測後下船。

豪華郵輪爆疫情　停靠路線曝光

洪迪斯號3月從阿根廷南端的烏蘇懷亞（Ushuaia）出發，途經南極大陸、福克蘭群島、南喬治亞島、南丁格爾島、崔斯坦、聖赫勒拿、亞森欣島，5月3日抵達維德角外海。其標榜為南極自然探險之旅，船票定價介於1.4萬至2.2萬歐元（約新台幣51至81萬元），乘客以英國、美國、西班牙籍人士為主。

▼電子顯微照片顯示導致漢他病毒肺症候群（HPS）的漢他病毒粒子。（圖／VCG）

▲▼電子顯微照片顯示導致漢他病毒肺症候群（HPS）的漢他病毒（Hantavirus）粒子。（圖／VCG）

疫情規模有限　漢他病毒來源不明

漢他病毒潛伏期約1至8週，通常會出現類似流感的症狀，例如疲倦、發燒等，並且可能造成致命的呼吸道疾病。老鼠等齧齒類動物的糞便或尿液微粒進入空氣中時，就可能傳播，但不容易「人傳人」。由於目前沒有專門藥物，治療以支持性照護為主，包括重症患者使用呼吸器維生。

世界衛生組織（WHO）最新消息指出，他們在船上確認7起漢他病毒病例，包括2起實驗室確診病例及5起疑似病例，但強調此波疫情對大眾的風險偏低，無需恐慌或實施旅行禁令。

荷蘭公共衛生與環境研究院一名發言人表示，洪迪斯號上的疫源至今不明，可能性包括船上老鼠傳播，或郵輪停靠南美洲期間有人遭到感染。

日內瓦高級國際關係及發展學院（IHEID）客座教授鮑許（Daniel Bausch）指出，發現於阿根廷與智利的漢他病毒「安地斯毒株」部分病例曾出現「人傳人」證據，「所以這艘郵輪在阿根廷啟程的事實具有重大意義。好消息是，這不會是一場大規模的疫情。」

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