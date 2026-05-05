伊朗稱飛彈擊中美艦　川普：只有南韓貨輪遭射擊

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

針對外傳有美軍軍艦在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭伊朗飛彈擊中，美國中央司令部（United States Central Command）4日澄清，並無任何美軍艦艇遭攻擊。美國總統川普同日表示，伊朗曾向一艘南韓貨輪開火。

伊朗聲稱擊中美軍艦

川普先前宣布，於中東時間5月4日啟動「自由計畫」（Project Freedom），由美方主導協助受困於荷莫茲海峽的中立國船隻安全通行。隨著行動展開，伊朗法斯通訊社（Fars）報導，一艘美軍軍艦試圖通過海峽時違反伊朗航運規定，並無視警告，遭伊朗軍方以2枚飛彈擊中，被迫撤離該區域。

對此，美國中央司令部在社群平台X發文否認，強調相關說法不實，並表示美軍正支援「自由計畫」，同時持續對伊朗港口實施海上封鎖。

川普：南韓貨輪遭開火

川普則在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）指出，伊朗因應行動期間船隻動向，曾對非相關國家船隻開火，包括一艘南韓貨輪；他並表示，或許南韓應考慮加入護航行動。

川普同時稱，美方已摧毀7艘伊朗小型快艇，並形容這些為伊朗「僅剩的戰力」。他指出，目前除該艘南韓貨輪外，荷莫茲海峽並無其他船隻受損；國防部長赫塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）預計於美東時間5日上午召開記者會說明情況。