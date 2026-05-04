阿聯酋急發飛彈警報！　範圍包括杜拜「停火後首次」

▲阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）對公眾發布飛彈警報，範圍包括杜拜 。（圖／VCG）



記者王致凱／綜合報導

阿拉伯聯合大公國（UAE）4日突然發布緊急飛彈威脅警報，是自美國和伊朗達成停火協議近月以來，阿拉伯聯合大公國首次對公眾發出飛彈警報，範圍包括杜拜、沙迦等大公國。

根據路透社報導，阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）透過手機向居民發出飛彈威脅預警，隨後又發出局勢安全提醒。阿拉伯聯合大公國內政部表示，民眾可以恢復正常活動，「但需持續保持警惕並採取必要的預防措施。」

另據CNN報導，阿聯酋國防部4日表示，在領海上空攔截3枚伊朗發射的巡弋飛彈，另有一枚飛彈墜落海中，這是自阿聯酋4月9日美伊停火以來，首次有攔截飛彈情況。當局在行動前曾敦促民眾「待在安全地點」。

同日稍早，阿拉伯聯合大公國曾譴責伊朗「恐怖襲擊」一艘試圖通過荷莫茲海峽的油輪。阿聯酋外交部表示，該艘油輪隸屬於阿布達比國家石油公司（ADNOC），在通過海峽時遭兩架伊朗無人機攻擊，但沒有通報人員傷亡。

在此之前，伊朗媒體指出，伊軍朝一艘試圖通過荷莫茲海峽的美國軍艦發射2枚飛彈，迫使該軍艦返航。不過，美方官員否認此項消息，稱並未有美國軍艦遭伊朗飛彈擊中。美國中央司令部還宣布，已有兩艘懸掛美國旗的船隻通過荷莫茲海峽。