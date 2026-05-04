郵輪南極探險回來爆漢他病毒　WHO：疫情對大眾擴散風險低

▲發生漢他病毒疫情的郵輪宏迪斯，航程主打南極歷險。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

荷蘭籍郵輪洪迪斯號（MV Hondius）傳疑似出現漢他病毒疫情，目前已經造成3人不幸死亡，另有3人出現症狀。對此，世界衛生組織4日發表聲明表示，目前事件對公眾仍屬於低風險，民眾無須恐慌。

根據路透社報導，洪迪斯號郵輪乘客主要來自英國、美國和西班牙，目前仍有約150人滯留船上，船舶則停在非洲國家佛德角海域，而該國當局出於「公共衛生安全考量」，並不允許該郵輪靠岸。船舶所屬公司表示，目前盡最大努力安排出現症狀的船員回國治療，並且研究是否可以安排乘客接受篩檢，並安排乘客下船。

世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）在聲明中表示，世衛組織正採取緊急行動應對疫情，並且與相關國家合作，提供醫療協助、人員撤離、疫情調查和公衛風險評估等。

克魯格表示，漢他病毒感染並不常見，這種疾病通常與接觸受感染的齧齒類動物有關，雖然在部分情況下可能出現重症，但並不容易透過人傳人傳染。克魯格說，目前事件「對公眾的風險仍然很低，不需要恐慌或者實施旅行管制。」

報導指出，洪迪斯號今年3月份從阿根廷南部的烏斯懷亞出發，航程以南極觀光為主題，船上搭載約150人，先後經過南極大陸、福克蘭群島、南喬治亞島、聖赫勒拿島等地，並於5月3日抵達佛得角外海。