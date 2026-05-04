美登船扣押！伊朗貨輪22船員撤出　移交巴基斯坦

▲伊朗籍貨櫃輪圖斯卡號（Touska）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美軍4月扣押伊朗籍貨櫃輪圖斯卡號（Touska）。巴基斯坦外交部4日透過聲明表示，美國已把這艘船上的22名船員撤至巴基斯坦，預計4日移交伊朗當局，稱此舉是雙方建立互信的措施。

美軍扣押登檢圖斯卡號 伊朗批違反國際法

路透、半島電視台報導，圖斯卡號懸掛伊朗旗幟，隸屬於遭美國制裁的伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL），4月在伊朗查巴哈港附近的阿曼灣海域遭美軍登船並強制扣押。美國中央司令部稱，圖斯卡號船員在6小時期間多次無視美方警告，且違反美國海上封鎖。

對此，伊朗譴責美方行動非法且違反國際法，要求立即釋放船隻、全體船員及其家屬。

巴基斯坦外交部：圖斯卡號將歸還船東

巴基斯坦外交部4日表示，除了22名船員將移交伊朗當局，圖斯卡號會在完成必要維修後，也將移至巴基斯坦領海，接著歸還原船東。

美以對伊朗的戰爭在今年2月爆發，儘管雙方4周前就已經宣布達成停火協議，戰事暫告一段落，但華府與德黑蘭在這之後仍持續在海上發生衝突，相互扣押對方船隻，局勢依舊緊繃。上月，和平談判在巴基斯坦舉行，巴方積極扮演調停角色，但談判最終未能達成任何協議。