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郵輪爆漢他病毒「乘客全困船上」　專家揭不尋常：最糟糕發病地點

▲▼2025年5月，郵輪宏迪斯號（MV Hondius停靠在荷蘭弗利辛恩（Vlissingen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2025年5月，郵輪宏迪斯號（MV Hondius）停靠在荷蘭弗利辛恩（Vlissingen）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）疑似爆發漢他病毒疫情，已經造成3人死亡。在目前共計6名受影響者之中，1人確認染病，另5人為疑似病例。該郵輪目前停泊在西非維德角（Cabo Verde）外海，當局已登船評估有症狀乘客的狀況，但尚未批准人員下船。多名傳染病專家接受BBC採訪時，對於這次疫情的「不尋常情況」表示高度警戒。

專家怎麼說？

微生物學家威爾斯（Siouxsie Wiles）指出，漢他病毒潛伏期長達1至8週，「我們是否會在接下來幾天甚至幾週內看到更多人發病？」她也提出食物遭病毒污染的可能性。

流行病學家貝克（Michael Baker）認為，考慮到漢他病毒的長潛伏期，船上患者極可能在登船前便已感染。他提到，人類感染漢他病毒非常罕見，在郵輪上出現這種疾病更是「很不尋常」，甚至直言郵輪「是最糟糕的重症發生地點」。

貝克表示，出現症狀的乘客或船員應該「迅速疏散」，送往醫院加護病房以增加存活率。當局也應徹查是否有可預防的感染風險因子，包括追溯旅客行程是否曾接觸高風險環境。

澳洲國立大學傳染病專家塞納納亞克（Sanjaya Senanayake）指出，南美洲最常見的安地斯株（Andes strain）漢他病毒雖然不易「人傳人」，但致死率約45%，「談到這艘郵輪時，這是我們會考慮的一點，因為它正是從阿根廷出發。」

他認為，出現症狀者應該接受PCR檢測或血檢，並且盡速接受治療，因為患者病情惡化極快，「人們可能在數天內病重死亡」。他也提到，船上乘客感染漢他病毒很不尋常，「這是否意味著6個人身上都攜帶相同的疾病？這是首先要弄清楚的重要問題。」

▼電子顯微照片顯示導致漢他病毒肺症候群（HPS）的漢他病毒（Hantavirus）粒子。（圖／VCG）

▲▼電子顯微照片顯示導致漢他病毒肺症候群（HPS）的漢他病毒（Hantavirus）粒子。（圖／VCG）

澳洲美特醫療服務（Mater Health Services）傳染病科主任格里芬教授（Prof Paul Griffin）則表示，郵輪是一種非常有利於感染傳播的環境，因為很多人在封閉空間裡待上很長一段時間。但自從新冠疫情過後，衛生措施明顯改進，漢他病毒感染乘客的情況「極為罕見」。

我們知道什麼？

NBC、《路透社》等外媒報導，該郵輪由荷蘭公司Oceanwide Expeditions營運，船上載有150名乘客，大約3週前從阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）出發，沿途停靠南極大陸、福克蘭群島、南喬治亞島、南丁格爾島、崔斯坦、聖赫勒拿、亞森欣島，原定目的地為加那利群島（Canary Islands），目前停泊在西非維德角外海。

整起事件已造成3人死亡，其中2名死者為一對荷蘭夫妻，70歲丈夫抵達聖赫勒拿時已不治，69歲妻子則在約翰尼斯堡國際機場昏倒送醫後去世。至於第三名死者的詳細資訊尚未公布。

除了維德角當局，WHO也正為船上乘客及船員提供醫療照護與援助，同時啟動多項調查。Oceanwide Expeditions也表示，該公司正積極調查漢他病毒是否與船上3起死亡案例有關，「我們正在全面了解情況並且努力制定適當的醫療照護、檢測與後續措施。」

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