快訊／菲律賓中部發生「規模6.0地震」！暫無海嘯警報

▲菲律賓中部薩馬島發生地震。（圖／USGS）
記者吳美依／綜合報導
根據美國地質調查局（USGS）最新數據顯示，菲律賓中部薩馬島（Samar）東部於當地時間今（4）日下午2時09分發生芮氏規模6.0地震。
USGS資訊顯示，其震央位於內納（Nena）西北西5公里處，震源深度約73.3公里。另據美國國家海洋及大氣局（NOAA）資訊，目前尚未發布海嘯警報。
另據菲律賓火山及地震研究所（PHIVOLCS）資訊，該國測得薩馬島東部聖朱利安（San Julian）附近發生規模6.1強震。震源深度僅 10公里，震央周邊震感劇烈。
A magnitude 6.1 earthquake jolts Eastern Samar at 2:09 p.m. Monday (May 4, 2026).— Philippine News Agency (@pnagovph) May 4, 2026
Phivolcs said the tremor's epicenter was traced 9 km. north of San Julian town, with a depth of 10 km.
Instrumental Intensities:
Intensity V - Can-Avid, EASTERN SAMAR; Dulag, and Alangalang,…
#EarthquakePH #EarthquakeEasternSamar#iFelt_EasternSamarEarthquake— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) May 4, 2026
Earthquake Information No.1
Date and Time: 04 May 2026 - 02:09 PM
Magnitude = 6.1
Depth = 010 km
Location = 11.76°N, 125.37°E - 009 km N 85° W of San Julian (Eastern Samar)
Reported Intensities:
Instrumental… pic.twitter.com/5uDPnxjFFM
