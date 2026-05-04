快訊／菲律賓中部發生「規模6.0地震」！暫無海嘯警報

▲菲律賓中部薩馬島發生地震。



記者吳美依／綜合報導

根據美國地質調查局（USGS）最新數據顯示，菲律賓中部薩馬島（Samar）東部於當地時間今（4）日下午2時09分發生芮氏規模6.0地震。

USGS資訊顯示，其震央位於內納（Nena）西北西5公里處，震源深度約73.3公里。另據美國國家海洋及大氣局（NOAA）資訊，目前尚未發布海嘯警報。

另據菲律賓火山及地震研究所（PHIVOLCS）資訊，該國測得薩馬島東部聖朱利安（San Julian）附近發生規模6.1強震。震源深度僅 10公里，震央周邊震感劇烈。

Earthquake Information No.1

Date and Time: 04 May 2026 - 02:09 PM

Magnitude = 6.1

Depth = 010 km

Location = 11.76°N, 125.37°E - 009 km N 85° W of San Julian (Eastern Samar)

Reported Intensities:

Instrumental…