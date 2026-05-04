妻子失憶忘光全家！深情丈夫「重辦婚禮」只願再娶她一次

▲丈夫與兒子重新策劃一場家庭婚禮，再跟妻子結婚一次。（圖／翻攝TikTok@storie.my）

記者吳美依／綜合報導

馬來西亞一名男子在妻子意外失憶、完全不記得自己與孩子的情況下，依然不離不棄陪伴至今。他最近更在兒子們的協助下，精心策劃「家庭婚禮」，帶著心愛的太太「再結婚一次」，感人互動賺人熱淚。

AsiaOne報導，夫妻倆8年前遭逢一場重大意外，導致妻子失去大部分記憶，徹底忘記丈夫與當時還非常年幼的2個兒子。

面對婚姻與家庭的雙重衝擊，丈夫選擇勇敢面對，「這是我的責任，不管遇到什麼障礙，我們都要面對，而不是逃避問題。」

為了給妻子一個全新的承諾，丈夫在2個兒子與攝影師的幫忙下，精心籌辦了一場「家庭婚禮」。

根據這段5月1日上傳的TikTok影片，夫妻倆身著配對的傳統服裝走入家門，孩子們迎接並向空中拋撒花瓣。

丈夫親手將當年的結婚戒指再次套進妻子手指，「我不想給她別的，只想給她我的心。」對於丈夫始終陪伴在身邊，妻子也忍不住落淚表達感謝，「我選擇他來當我的丈夫，果然沒有錯。」

該影片在TikTok爆紅，累積超過53萬讚、逾12.6萬次分享及7700則留言。大批網友留言感動落淚，祝福這段婚姻繼續幸福美滿，「兒子們長大後一定也是紳士，謝謝你成為這位妻子的好丈夫」、「這就是『他愛上的永遠是同一個人，只是不同版本』的最佳詮釋。」