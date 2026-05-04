暗殺疑慮升溫！普丁「躲進掩體」監控身邊人　拉高維安層級

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

歐洲情報機構消息人士透露，俄國克里姆林宮對潛在政變或暗殺行動感到越來越擔憂，特別是無人機威脅。金融時報報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的安全防護規格已全面升級，普丁本人也越來越常待在地下掩體。

烏克蘭「蜘蛛網行動」衝擊猶存 馬杜洛被抓添疑慮

消息人士透露，烏克蘭去年展開「蜘蛛網行動」，也就是對俄羅斯北極圈以北多座軍用機場發動無人機突襲，此事所帶來的衝擊餘波未散。另一名消息人士則稱，今年1月美國強行帶走委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）一事，更進一步加深普丁陣營針對安全方面的疑慮。

普丁躲進掩體減少外出 監控身邊人

在具體防護措施上，普丁已大幅縮減外出行程，並對所有與他當面會見者也加強安全審查，而他本人與家屬更已停止前往莫斯科周邊及西北部瓦爾代（Valdai）官邸。如今普丁長時間待在俄羅斯南部克拉斯諾達地區（Krasnodar）等地的掩體之中。與此同時，官媒持續播放預錄影片，刻意營造一切如常的假象。

普丁最核心的隨行人員，包括廚師、攝影師及隨扈，均被禁止使用大眾運輸工具，且不可在普丁面前使用手機或任何可連網的裝置，就連他們的個人住所也被安裝監控系統。

動員警犬部隊 網路中斷疑與反制無人機有關

歐洲情報方面的消息指出，俄羅斯聯邦警衛局（FSO）特工使用警犬部隊展開大規模檢查，並在莫斯科河沿岸部署人員，因應潛在無人機攻擊。

報導也稱，莫斯科近期數度發生網路中斷的狀況，至少有一部分與普丁安全防護及反無人機措施相關。

高層暗殺頻傳 安全部門激烈交鋒

安全顧慮不僅止於普丁本人，在去年底一場與總統的會議上，各安全部門代表針對未能有效保護高階軍事人員的問題激烈交鋒，包括俄羅斯總參謀部戰役訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）遭人炸死一案。

聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）把矛頭指向國防部，批評缺乏專責保護高階官員的單位。而俄國國家近衛軍總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）則以資源有限為由，否認對此負有責任。