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加薩鼠患失控！　幼童睡夢中被咬「至少1.7萬人染病」

▲▼加薩南部汗尤尼斯市（Khan Younis）的難民營帳篷區與垃圾多。（圖／路透）

▲加薩南部汗尤尼斯市（Khan Younis）垃圾堆與難民營帳棚。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

加薩難民營蟲害與鼠患失控，孩童在睡夢中遭老鼠啃咬手指與腳趾，無家可歸者僅有的珍貴財物也被破壞，更別提疾病傳播風險，更是令人擔憂。

睡夢中被咬　僅存財物也毀了

《路透社》報導，以色列與哈瑪斯去年10月達成的停火協議，幾乎未能舒緩巴勒斯坦人的苦難。加薩200多萬居民大多依然流離失所，許多人住在被炸毀的房屋廢墟，或者路邊臨時搭建的帳棚裡。由於汙水系統與衛生設施大多被毀，他們被迫在垃圾堆與汙染水源附近睡覺、烹飪與梳洗，而這些地方也是老鼠及害蟲生存的絕佳環境。

▲▼加薩南部汗尤尼斯市（Khan Younis）的難民營帳篷區與垃圾多。（圖／路透）

26歲的哈利勒（Khalil Al-Mashharawi）與妻小住在加薩北部圖法（Tuffah）的自家房屋廢墟裡，他的3歲兒子數週前在睡夢中遭老鼠咬傷手部與腳趾，上週五他本人也被咬了。如今，哈利勒與妻子輪流守夜，只為保護孩子不再受害，「牠們趁我們睡著時來襲，可能消失1、2天又捲土重來，從地板磁磚縫隙鑽進來。」

20歲的阿曼尼（Amani Abu Selmi）與家人在南部汗尤尼斯市（Khan Younis）流離失所，婚禮前幾天發現嫁妝被老鼠啃得破洞連連，巴勒斯坦人的傳統酒紅色刺繡婚紗已慘不忍睹。她哽咽地說，「我所有的喜悅都消失了，化為悲傷與心碎。我的東西沒了，我的嫁妝沒了。」

▲▼加薩南部汗尤尼斯市（Khan Younis）的難民營帳篷區與垃圾多。（圖／路透）

▲▼加薩南部汗尤尼斯市（Khan Younis）的難民營帳篷區與垃圾多。（圖／路透）

每天都有病例　醫憂情況惡化

加薩最大希法醫院（Al-Shifa）院長穆罕默德（Mohamed Abu Selmia）表示，隨著夏天逼近、以色列限制病蟲害防治物資進入加薩，問題恐怕持續惡化，「醫院每天都記錄到因老鼠相關事件住院的患者，尤以孩童、老人與病人為大宗」，人們也普遍擔心鼠咬熱、鉤端螺旋體病（leptospirosis），甚至鼠疫等疫病恐大規模蔓延。

以色列限制該國認為可能兼具軍事與民生2種用途的物資進入加薩。對於加薩鼠患問題，以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）表示，近幾週已協助轉運約90噸病蟲害防治物資及逾1000個捕鼠夾進入當地。

世界衛生組織（WHO）駐當地代表威爾特（Reinhilde ​Van de Weerdt）透露，加薩今年已累計1.7萬例與齧齒類動物和體外寄生蟲感染相關的病例，「當人們生活在一個崩潰的生活環境裡，這就是不幸但可預測的後果。」

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