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高市訪澳拍板3大合作！攜手能源＋關鍵礦產　日澳打造供應鏈防線

▲▼日本首相高市早苗利用黃金周假期出訪越南、澳洲，4日與澳洲總理艾班尼斯簽署聯合聲明與宣言。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗利用黃金周假期出訪越南、澳洲，4日與澳洲總理艾班尼斯簽署聯合聲明與宣言。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗在結束越南訪問後轉抵澳洲展開3天出訪行程，今（4）日上午與澳洲總理艾班尼斯展開會談，雙方簽署一份經濟安全保障聯合宣言、兩份涵蓋能源與關鍵礦產合作的聯合聲明，決議強化供應鏈、深化防務與網路安全合作，並以自由與開放的印太地區之架構提升雙邊準同盟關係。

根據《日本放送協會》，《路透社》，會談於當地時間4日上午10時30分舉行，高市在開場致詞指出，國際情勢日益嚴峻且複雜，「夥伴國之間的合作至關重要」，強調澳洲在推動自由與開放印太戰略上扮演領先角色，日澳將共同維護區域穩定與秩序。

艾班尼斯則回應，當前全球經濟充滿不確定性，「正因如此，可信賴的夥伴關係更加重要」，並肯定雙方深化戰略合作的必要性。

▲▼高市早苗闡述其繼承前首相安倍晉三的「自由且開放的印太地區」政策與戰略。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗闡述其繼承前首相安倍晉三的「自由且開放的印太地區」政策與戰略。（圖／達志影像／美聯社）

此次會談最重要成果為簽署經濟安全保障聯合宣言，以及兩份分別針對重要礦產與能源合作的聯合聲明。宣言將日澳兩國定位為經濟安全戰略夥伴，內容包括建立在經濟安全緊急狀況下的資訊共享機制與政策協調架構，並以能源、重要礦物與糧食為核心，強化跨國供應鏈韌性。

同時，雙方也對經濟威脅及出口管制措施表達關切，並強調將透過多邊架構推動以規則為基礎的國際經濟秩序，包括共同推進跨太平洋夥伴全面進步協定（TPP）。

在能源合作部分，雙方將確保液化天然氣（LNG）、煤炭及液體燃料等供應順暢，並重申「不採取無正當理由的出口限制」，疑似將輿論砲口對準中國。

▲▼高市早苗積極走訪越南、澳洲，盼能強化供應鏈與穩定能源供應，擺脫特定國家的經濟威脅。（圖／達志影像／美聯社）

▲高市早苗積極走訪越南、澳洲，盼能強化供應鏈與穩定能源供應，擺脫特定國家的經濟威脅。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》指出，澳洲目前約提供日本3分之1的能源需求，並是其最大LNG供應來源。在中東緊張局勢升溫、荷莫茲海峽遭封鎖後供應風險升高的背景下，日澳雙方均強調能源安全的重要性，並關注供應鏈中斷風險。

在關鍵礦產領域，雙方同意降低在供應鏈上對單一國家的依賴，推動多元化布局，並鎖定6項由日企參與的投資與生產重點專案，包括稀土與鎵等戰略資源，以確保半導體與高科技產業穩定供應。

防務合作亦進一步升級。兩國確認將以日本海上自衛隊「最上」型護衛艦為基礎，共同推進澳洲新一代艦艇開發計畫，同時加強自衛隊與澳洲軍方合作。

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