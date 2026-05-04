頭等艙女乘客「熟睡竟遭猥褻」！噁男還遞名片：妳睡著好美





▲瑞航客機上，發生男子侵犯鄰座女乘客的可怕事件。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

瑞士國際航空（Swiss International Air Lines）發生可怕案件，一名48歲法國男子搭乘頭等艙時，竟對鄰座熟睡女乘客伸出狼爪，事後更留下一張令人不寒而慄的騷擾紙條。他下機後已被逮捕，目前關押在邁阿密聯邦拘留中心。

趁受害者熟睡 伸狼爪還噁留言

《紐約郵報》等美媒報導，此案4月28日發生於瑞航LX64班機上，嫌犯馬特勒（Guillaume Sebastien Roger Mattler），搭機從蘇黎世飛往美國邁阿密，竟大膽侵犯無辜女乘客。

聯邦法院起訴書指出，馬特勒趁著29歲受害者熟睡時觸摸對方，試圖將手伸入對方衣物下及兩腿之間。2名男乘客目擊後，其中一人拿出手機錄影存證，同時示警空服員介入處理。

空服員趕到現場時，親眼目睹馬特勒將手放在受害者私處，隔著牛仔褲做出搓揉動作，立刻要求他離開頭等艙，移往經濟艙。

▼瑞航空服員目睹並當下阻止男子。（示意圖／達志影像／美聯社）



空服員喚醒女乘客，並且告知其遭遇後，對方證實自己並不認識嫌犯，「震驚失措、渾身顫抖並痛哭失聲」。更令人作嘔的是，馬特勒返回座位拿行李時，竟試圖遞給受害者一張名片，上面寫著「妳睡著時看起來好美」，還附上航班資訊與自己的新座位號碼。

辯稱沒什麼大不了 下機被捕

根據美國聯邦調查局（FBI）調查，馬特勒起初謊稱「飛機上什麼事都沒發生」，看到錄影畫面才改口承認觸摸鄰座女乘客，卻又堅稱「不覺得有什麼大不了」。

隨後，馬特勒辯稱一開始是想跟女乘客交換聯絡方式，「只」觸摸了受害者的腰部與臀部上方，「隔著扶手能摸到哪裡就摸哪裡」。另外，他也坦承曾用手機拍攝女乘客，但在警方搜查之前已自行刪除。

馬特勒被指控「虐待性性接觸罪」，4月29日出席邁阿密聯邦法庭，檢察官以具潛逃風險且危害社區安全為由，要求法院裁定羈押候審，案件定於5月4日繼續審理。據悉，他起初還拒絕了法國領事館的幫助。

ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。