伊朗油輪「避開美軍監視」闖印尼　荷莫茲2萬船員受困恐斷糧

▲目前約有高達2000艘船隻受困荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

航運監測機構指出，第二艘伊朗超大型原油輪（VLCC）已成功避開美國海軍的攔阻，目前正航行於印尼海域，並穿過龍目海峽（Lombok Strait）準備前往廖內群島。與此同時，國際海事組織警告，自戰爭爆發以來，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已有約2000艘船隻、共2萬名海員受困，正面臨嚴重的生存危機。

避開美軍攔阻 伊朗「德里亞號」闖入印尼海域

根據《半島電視台》報導，航運監控網站TankerTrackers.com在社群平台X發文指出，伊朗超級油輪「德里亞號」（DERYA）目前正穿過印尼龍目海峽；這艘載有188萬桶伊朗原油的油輪，曾在4月中旬嘗試向印度交付原油失敗，隨後被監測到持續向南航行。

TankerTrackers指出，當時該海域的其他姊妹船都遭到美國海軍攔阻，並被要求返回伊朗，但德里亞號成功避開監控，正前往位於廖內群島（Riau Archipelago）的會合點。

而在前一天，另一艘載有190萬桶石油的超級油輪「巨大號」（HUGE）也被證實成功避開美軍，航向相同目的地。

Twenty-four hours have passed since a NITC VLCC supertanker entered the Lombok Strait in Indonesia with Iranian crude oil. Right now, a second such tanker named DERYA (9569700) is doing the same. She attempted to deliver 1.88 million barrels to India in mid-April during the… pic.twitter.com/cNe3PDjfvv — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 4, 2026

數據顯示，4月份共有約25艘載有原油的油輪離開伊朗。其中，7艘被美國海軍要求返回伊朗港口，2艘遭美軍扣押，其餘船隻則已順利抵達預定目的地或會合點。

荷莫茲海峽成孤島 2萬名船員受困「糧水告急」

在油輪持續規避制裁的同時，荷莫茲海峽的航行安全正急劇惡化。國際海事組織（IMO）表示，自美國與以色列對伊朗開戰以來，受困於該海域的船隻高達2000艘，類型涵蓋油氣輪、散裝輪、貨輪及觀光郵輪，估計有2萬名船員被困。

IMO數據指出，戰爭爆發至今，該海峽已發生至少19起船隻遇襲事件，導致至少10名海員喪生、8人受傷。受困於波斯灣的船隻，目前正面臨糧食、燃料與飲用水嚴重短缺的窘境。

IMO海事安全司司長雪瓦利耶（Damien Chevallier）對此表示，現代史上從未見過如此大規模的海員受困先例，情況極其嚴峻。IMO已緊急呼籲衝突各方停止攻擊，以利撤離受困海員。