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逼小學生開口叫「歐巴」！韓執政黨代表道歉了　挨批戀童癖性騷擾

▲▼共同民主黨鄭清來、河丁友走訪釜山龜浦市場，要求女童開口叫歐巴。（圖／翻攝自臉書）

▲共同民主黨鄭清來、河丁友走訪釜山龜浦市場，要求女童開口叫歐巴。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於今年6月3日舉行全國性地方選舉，選出新任道知事、廣域市市長、市長與郡守以及地方議會議員，部分選區也將補選國會議員。對此，南韓執政黨共同民主黨黨代表鄭清來最近積極走訪釜山拜票，豈料他卻在市場要求一名小學女童開口叫身旁另名候選人為「歐巴」，遭在野黨質疑是對兒童性騷擾。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，共同民主黨黨代表鄭清來昨（3）日走訪位於釜山廣域市北區的龜浦市場，身旁則是緊跟代表該黨參選釜山北區甲選區國會議員的候選人河丁友（前總統秘書室AI未來企劃首席秘書官），一行人針對民生經濟議題進行參訪，過程中遇見一名就讀國小一年級的女童。

豈料，鄭清來卻對女童說道，「妳是幾年級呀？這一位是丁友歐巴。來，叫一聲『歐巴』看看吧！」；站在一旁的河丁友也向一臉困惑的女童開口要求道，「叫一聲『歐巴』吧。」

▲▼鄭清來（中）、河丁友（左）。（圖／達志影像）

▲鄭清來（中）、河丁友（左）。（圖／達志影像）

據悉，1977年出生的河丁友現年49歲，鄭清來更是超過60歲，早已是邁入中年、逼近老年的大叔，然而小學一年級女童卻年僅7或8歲。至於「歐巴」（오빠，中文譯為哥哥），通常在南韓是由女生稱呼家中具有血緣關係的哥哥，或是較為親密的男性友人（包括男朋友或丈夫）時廣泛使用的稱呼。

針對鄭清來、河丁友走訪釜山傳統市場的離譜行徑，在野黨國民力量的國會議員朴庭勳在臉書發布相關影像痛罵，「對方才小學生而已，雙方年齡差距超過40歲，你竟然要求人家叫你『歐巴』，這很明顯就是『兒童性騷擾』！至於一旁開口跟著附和的河丁友，也是令人感到心寒。」

國民力量國會議員成一鍾則透過臉書發文，痛批此舉在某種程度上根本等於虐待兒童。

對此，鄭清來則是於3日下午發表聲明，向因此舉受傷的兒童與父母致歉。

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