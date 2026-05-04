嬰兒食品被摻老鼠藥！奧地利逮捕39歲嫌　涉嫌勒索喜寶7千萬

▲圖為喜寶嬰兒食品罐。（圖／翻攝自臉書／HiPPDeutschland）

記者詹雅婷／綜合報導

知名嬰兒食品品牌喜寶（HiPP）產品發生遭人惡意摻入老鼠藥的事件，奧地利、捷克、斯洛伐克已追回5罐遭動手腳的產品，已知其中一罐在超市販賣的產品含有15微克老鼠藥。該公司曾被勒索200萬歐元（約新台幣7412萬元），奧地利警方已於2日逮捕一名39歲男性嫌犯。

嬰兒食品被摻入老鼠藥 緊急召回

BBC、半島電視台等報導，大約在兩周之前，奧地利勃根蘭邦一罐胡蘿蔔馬鈴薯泥產品嬰兒食品被發現摻入老鼠藥，促使喜寶召回產品，奧地利、捷克及斯洛伐克在數日內共追回5罐遭動手腳的問題產品。

當時喜寶表示，產品在生產過程中並未受到汙染，召回是由當局正在調查的犯罪行為所引發。已知其中一罐問題產品購自勃根蘭邦鐵城的Spar超市，被驗出內含高達15微克的老鼠藥。

嫌勒索200萬歐元

另據奧地利「新聞報」消息，其實喜寶曾在3月27日收到一封勒索電子信件，要求6天內支付200萬歐元（約新台幣7412萬元）。不過這封勒索信是寄到不常查看的公司群組信箱，大約2至3周才會確認一次，導致喜寶直至期限過後才發現信件。

奧地利警方2日在勃根蘭邦逮捕一名39歲嫌犯，此人被控蓄意造成公共危險及企圖造成嚴重人身傷害。警方並未透露嫌犯姓名，發言人馬爾班（Helmut Marban）表示，由於調查仍在進行中，現階段無法透露關於嫌疑人或其被捕情況的相關細節。

仍有問題產品在外流通

當局認為至少還有1罐被汙染的產品仍在外流通，並發布指南，教導民眾如何辨識被動過手腳的罐頭。相關單位呼籲消費者，購買時請務必留意瓶蓋是否受損或曾被開啟、安全封條是否脫落、有無異味，或是玻璃罐底部是否被貼上「帶有紅圈的白色貼紙」。

奧地利衛生與食品安全局也提醒家長，若家中寶寶曾食用該品牌食品，且出現出血、極度虛弱或臉色蒼白等徵兆，務必就醫諮詢。