俄軍前線殺戰友「割肉互食」　長官崩潰下密令：禁止吃人

▲俄烏戰爭爆發至今已逾4年，俄軍前線補給崩潰的傳聞不斷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今已逾4年，俄軍前線補給崩潰的傳聞不斷，烏克蘭軍事情報局近日更爆出駭人聽聞的消息。烏方指控，在過去一年中，俄羅斯軍隊內部至少發生5起「互吃」案例，甚至有士兵殺害戰友後割下腿部食用，導致軍方高層在下達指令時，除了禁菸酒毒品外，還得特別強調禁止吃人。

根據英國《週日泰晤士報》報導，烏克蘭情報部門提供了一系列證據，包含從通訊軟體Telegram攔截到的俄軍指揮官對話錄音及照片。證據顯示，由於物資短缺、補給線遭到烏軍持續打擊，前線俄軍陷入嚴重營養不良，進而導致多起人倫慘案。

殺害戰友「割腿躲地下室吃」 被抓包還開火反擊

在其中一起發生於2025年11月的案例中，一名代號為「赫羅莫伊」（Khromoy）的步兵，在殺害兩名同袍後，竟然割下其中一人的腿部打算食用。

根據流出的語音錄音，駐紮在頓內茨克地區（Donetsk region）的一名指揮官向副旅長回報，當時派人去尋找消失的赫羅莫伊，最後在一個地下室發現了他與被割下的殘肢。

該名軍官驚恐地表示，「他殺了兩個隊友……割下一條腿正準備要吃。」當其他士兵上前查看時，赫羅莫伊甚至開火抵抗，最終遭當場擊斃。

經軍醫評估照片證據，確認傷口並非戰場上的爆炸或碎彈傷，而是被「鋒利的刀子」直接切割。

前線領「飢餓口糧」度日 士兵：室友在吃屍體

報導指出，俄軍補給問題在2025年至2026年的嚴酷冬季期間更趨嚴重。一名不具名的指揮官在錄音中無奈表示，軍隊內部全是皮包骨的瘦子，大家領的都是飢餓口糧，「再這樣下去，我們的人很快也會開始互相殘殺。」

另一宗案例發生在巴赫姆特（Bakhmut）附近。一名穆斯林士兵向長官投訴，他的室友竟然在壕溝內食用屍體，「他是個人就算了，但他吃了死人、吃人肉，我不想讓這種人進我的掩體。」

此外，甚至有部隊指揮官被錄到大罵部下，要求停止「吃烏克蘭人的屍體」。

補給崩潰吃20年前過期品 軍方高層下令「禁止吃人」

事實上，俄軍後勤支援匱乏早已不是新聞，《紐約時報》先前就曾揭露，俄軍士兵拿到的口糧竟然過期了20年。面對這種極端狀況，俄軍內部的紀律顯然已經失控。

根據駭客流出的Telegram訊息，去年12月一名俄軍高級軍官在對部下的指令中，除了制式的要求外，竟還列出了一項令人毛骨悚然的規定。簡訊內容寫道，「禁止飲酒！禁止吸毒！沒有身分證件不准移動！禁止吃人！」

儘管烏方提供了照片與錄音，但《週日泰晤士報》也強調無法獨立證實其真實性。對此，俄羅斯駐倫敦大使館則全面駁斥，稱這些報導全都是「造假與大外宣」。