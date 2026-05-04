　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍前線殺戰友「割肉互食」　長官崩潰下密令：禁止吃人

▲▼俄羅斯徵兵,俄羅斯士兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄烏戰爭爆發至今已逾4年，俄軍前線補給崩潰的傳聞不斷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

俄烏戰爭爆發至今已逾4年，俄軍前線補給崩潰的傳聞不斷，烏克蘭軍事情報局近日更爆出駭人聽聞的消息。烏方指控，在過去一年中，俄羅斯軍隊內部至少發生5起「互吃」案例，甚至有士兵殺害戰友後割下腿部食用，導致軍方高層在下達指令時，除了禁菸酒毒品外，還得特別強調禁止吃人。

根據英國《週日泰晤士報》報導，烏克蘭情報部門提供了一系列證據，包含從通訊軟體Telegram攔截到的俄軍指揮官對話錄音及照片。證據顯示，由於物資短缺、補給線遭到烏軍持續打擊，前線俄軍陷入嚴重營養不良，進而導致多起人倫慘案。

殺害戰友「割腿躲地下室吃」　被抓包還開火反擊

在其中一起發生於2025年11月的案例中，一名代號為「赫羅莫伊」（Khromoy）的步兵，在殺害兩名同袍後，竟然割下其中一人的腿部打算食用。

根據流出的語音錄音，駐紮在頓內茨克地區（Donetsk region）的一名指揮官向副旅長回報，當時派人去尋找消失的赫羅莫伊，最後在一個地下室發現了他與被割下的殘肢。

該名軍官驚恐地表示，「他殺了兩個隊友……割下一條腿正準備要吃。」當其他士兵上前查看時，赫羅莫伊甚至開火抵抗，最終遭當場擊斃。

經軍醫評估照片證據，確認傷口並非戰場上的爆炸或碎彈傷，而是被「鋒利的刀子」直接切割。

前線領「飢餓口糧」度日　士兵：室友在吃屍體

報導指出，俄軍補給問題在2025年至2026年的嚴酷冬季期間更趨嚴重。一名不具名的指揮官在錄音中無奈表示，軍隊內部全是皮包骨的瘦子，大家領的都是飢餓口糧，「再這樣下去，我們的人很快也會開始互相殘殺。」

另一宗案例發生在巴赫姆特（Bakhmut）附近。一名穆斯林士兵向長官投訴，他的室友竟然在壕溝內食用屍體，「他是個人就算了，但他吃了死人、吃人肉，我不想讓這種人進我的掩體。」

此外，甚至有部隊指揮官被錄到大罵部下，要求停止「吃烏克蘭人的屍體」。

補給崩潰吃20年前過期品　軍方高層下令「禁止吃人」

事實上，俄軍後勤支援匱乏早已不是新聞，《紐約時報》先前就曾揭露，俄軍士兵拿到的口糧竟然過期了20年。面對這種極端狀況，俄軍內部的紀律顯然已經失控。

根據駭客流出的Telegram訊息，去年12月一名俄軍高級軍官在對部下的指令中，除了制式的要求外，竟還列出了一項令人毛骨悚然的規定。簡訊內容寫道，「禁止飲酒！禁止吸毒！沒有身分證件不准移動！禁止吃人！」

儘管烏方提供了照片與錄音，但《週日泰晤士報》也強調無法獨立證實其真實性。對此，俄羅斯駐倫敦大使館則全面駁斥，稱這些報導全都是「造假與大外宣」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
296 1 1297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／孫易磊丟頭部觸身球　遭勒令退場
快訊／台股破紀錄！史上最高收盤
撐不住？建案祭出「1坪減10萬」　已購客被叫回重簽
快訊／新北28歲騎士撞噴　腳掌、腳踝分離
快訊／BMW男確認毒駕！狂飆撞碎2家庭
大牙上台領獎下秒「紅漆從天而降」　拍戲慘況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

頭等艙女乘客「熟睡竟遭猥褻」！噁男還遞名片：妳睡著好美

俄軍前線殺戰友「割肉互食」　長官崩潰下密令：禁止吃人

逼小學生開口叫「歐巴」！韓執政黨代表道歉了　挨批戀童癖性騷擾

嬰兒食品被摻老鼠藥！奧地利逮捕39歲嫌　涉嫌勒索喜寶7千萬

制裁奏效！美財長：伊朗政權逐漸窒息「已發不出軍餉」

伊朗油輪「避開美軍監視」闖印尼　荷莫茲2萬船員受困恐斷糧

米格魯遭虐！美動保團體「1500隻全買下」　狗狗獲救爬大腿撒嬌

兩韓對決！北韓女子足球隊將「踏上南韓國土」　8年來首次

郵輪爆漢他病毒3死！荷蘭夫妻雙亡　停靠路線曝光

162億紓困失敗！　美精神航空「宣布倒閉」所有航班即刻取消

收假迎接全台有雨！未來一周2波梅雨鋒面接力

比賽前還在學裝陀螺　她臨時上場竟奪48人賽冠軍

賴清德與史瓦帝尼國王雙邊會談　簽署聯合公報、關務互助協定

電表從頭頂掉到肩膀！龍井建案害鄰宅傾斜下陷　靠12根鋼柱硬撐

苗栗兇殺

龍井「傾斜屋」內部畫面曝！12根鋼柱支撐　門前沙田路2年坍2次

洪總看林詩翔壞球連發不擔心「砰砰砰直接三振」：不愧是救援王

威能帝前4局狂飆9K讓餅總「有點絕望」　也點出江少慶課題

相隔596天再站一軍投手丘　江少慶賽後含淚受訪：我的武器還在

國3南投服務區噪音惱人！改裝車聚拉轉燒胎　警帶走3人3車

頭等艙女乘客「熟睡竟遭猥褻」！噁男還遞名片：妳睡著好美

俄軍前線殺戰友「割肉互食」　長官崩潰下密令：禁止吃人

逼小學生開口叫「歐巴」！韓執政黨代表道歉了　挨批戀童癖性騷擾

嬰兒食品被摻老鼠藥！奧地利逮捕39歲嫌　涉嫌勒索喜寶7千萬

制裁奏效！美財長：伊朗政權逐漸窒息「已發不出軍餉」

伊朗油輪「避開美軍監視」闖印尼　荷莫茲2萬船員受困恐斷糧

米格魯遭虐！美動保團體「1500隻全買下」　狗狗獲救爬大腿撒嬌

兩韓對決！北韓女子足球隊將「踏上南韓國土」　8年來首次

郵輪爆漢他病毒3死！荷蘭夫妻雙亡　停靠路線曝光

162億紓困失敗！　美精神航空「宣布倒閉」所有航班即刻取消

千萬網紅放話「上太空直播」！強調不開玩笑...找馬斯克幫忙

光頭男VS.吊嘎哥！晴光夜市2男為座位開打　堅持互告傷害

猥褻女房客！越籍男大生稱「想在台完成學業」　獲緩刑免驅逐出境

賴清德密訪史國如何返台？　學者分析：有2種途徑

90歲大壽剛過…情歌天王宣布來台開唱　「賣破1.5億」奪獎經歷超狂

孫易磊二軍先發頭部觸身球勒令退場　1.2局失3分最快153公里

《如懿傳》舒妃遭爆當小三！新人演員控「私會別人男友」　3小時就刪文

嘆藍營軍購失據、自陷兩難　黃暐瀚：從開始就沒用積極審慎態度面對

寧可女兒遇渣男也不准刺青！　韓安冉曝育兒底線

僅花300元就能對AI下毒！攻擊門檻極低　工程師實測揭露致命漏洞

MAMAMOO+頌樂.玟星　觀眾席看棒球超投入

國際熱門新聞

運鈔機墜毀22死「致命關鍵曝」　2駕駛被捕

世衛證實：3人疑染漢他病毒　郵輪上病歿

旭山動物園焚化爐找到「多塊人骨」

旅客當心！　常見過敏藥、安眠藥帶出國恐觸法

伊朗提三階段14點方案拚30天停戰　川普回應

泰極樂監獄！中國囚犯享「女模直送」VIP炮房

安檢太慢飛機不等　肉身擋機超失控

賴清德訪史瓦帝尼　美國國務院回應

川普宣布：護航荷莫茲海峽船隻脫困

長髮妹埋頭「忘情吞吐」！嘟嘟車活春宮

白宮突PO「川普狂說贏了」1小時片　遭譏笑話製造者

快訊／摩洛哥軍演意外　2美軍失聯搜救中

紐約前市長病危入院　川普不捨發聲

男大雨中牽車「誤觸電線」　當場倒地身亡

更多熱門

相關新聞

伊朗油輪避開監視闖印尼　荷莫茲2萬船員受困

伊朗油輪避開監視闖印尼　荷莫茲2萬船員受困

航運監測機構指出，第二艘伊朗超大型原油輪（VLCC）已成功避開美國海軍的攔阻，目前正航行於印尼海域，並穿過龍目海峽（Lombok Strait）準備前往廖內群島。與此同時，國際海事組織警告，自戰爭爆發以來，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已有約2000艘船隻、共2萬名海員受困，正面臨嚴重的生存危機。

自衛隊新LOGO「持槍大象」　挨批好戰急下架

自衛隊新LOGO「持槍大象」　挨批好戰急下架

外媒爆「美軍不護航」荷莫茲船隻　伊朗回應

外媒爆「美軍不護航」荷莫茲船隻　伊朗回應

非洲軍演2美軍士兵「斷崖處失聯」搜救中

非洲軍演2美軍士兵「斷崖處失聯」搜救中

川普揚言撤軍「再加碼」　梅爾茨淡化爭議

川普揚言撤軍「再加碼」　梅爾茨淡化爭議

關鍵字：

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

彰化市BMW連撞汽機車釀2死2傷！新婚夫妻天人永隔

即／從應援女神到詐團車手　收錢3次下場曝

女警訃聞男友列未婚夫　廖大乙：冥婚是一輩子責任

即／亞太球場掌摑工讀生　49歲球迷涉傷害起訴

藍心湄認了「非媽媽親生」！

空間快爆！果粉用官方建議驚：騰出近100GB

「啃油蟎蟲」藏每個人睫毛！醫示警5症狀　恐已爆量繁殖

降膽固醇10大「血管清道夫」食物必吃！牛蒡像肥皂能吸油

KID瘦了「被說看起來很憔悴」　親揭原因

女大生靈堂致歉　父喊「憨慢教子」掀怒火

金秀賢被目擊「暴瘦憔悴」慘況曝光

運鈔機墜毀22死「致命關鍵曝」　2駕駛被捕

伍佰被目擊「拄拐杖走在人行道」

女物理治療師抽捧花比腕力！上台手被折斷

25歲女星「月領55萬零用錢」！爸爸職業曝光

更多

最夯影音

更多
收假迎接全台有雨！未來一周2波梅雨鋒面接力

收假迎接全台有雨！未來一周2波梅雨鋒面接力
比賽前還在學裝陀螺　她臨時上場竟奪48人賽冠軍

比賽前還在學裝陀螺　她臨時上場竟奪48人賽冠軍

賴清德與史瓦帝尼國王雙邊會談　簽署聯合公報、關務互助協定

賴清德與史瓦帝尼國王雙邊會談　簽署聯合公報、關務互助協定

電表從頭頂掉到肩膀！龍井建案害鄰宅傾斜下陷　靠12根鋼柱硬撐

電表從頭頂掉到肩膀！龍井建案害鄰宅傾斜下陷　靠12根鋼柱硬撐

苗栗兇殺

苗栗兇殺

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面