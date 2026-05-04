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制裁奏效！美財長：伊朗政權逐漸窒息「已發不出軍餉」

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）3日表示，美國正透過不斷升級的財政施壓、凍結資產及海上封鎖，讓伊朗政權「逐漸窒息」。隨著更多供應抵達市場，他也預測油價將會下跌。

貝森特接受《福斯新聞》採訪時透露，總統川普下令財政部對伊朗實施「經濟狂怒」（economic fury）施壓行動，如今美國正密切監測伊朗金融網絡、海外資產，以及試圖將資金轉移入境，援助革命衛隊（IRGC）的任何企圖。

他形容，「經濟狂怒」就像一場馬拉松，而現在「我們正衝向終點線……我們正在讓這個政權逐漸窒息，而他們現在無法向士兵支付軍餉了。」

▼美伊戰爭爆發後，荷莫茲海峽航運受阻，牽動全球能源市場。（圖／路透）

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）

貝森特提到，美國透過海軍在實質上封鎖伊朗，在經濟上也持續打壓「腐敗組織」革命衛隊，「他們多年來都從伊朗人民身上竊取金錢。他們在海外擁有大筆資金。我們已經追查了這個情況，並且會持續追查下去」，將把這些海外資產保留下來，等到衝突結束就還給伊朗人民。

貝森特還宣稱，伊朗石油基礎設施惡化，儲油設施正迅速達到上限，德黑蘭政權可能在「未來一週內」被迫關閉部分油井。他預測此舉將拉低國際油價，並以期貨市場數據佐證指出，3個月至9個月後的油價已呈現下跌趨勢，目前還有「數百艘油輪」在波斯灣等待出港。

貝森特也透露，部分波斯灣國家被伊朗轟炸後，主動協助美國追查伊朗資產，伊朗攻擊鄰國的行為可謂「重大誤判」。

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