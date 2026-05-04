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兩韓對決！北韓女子足球隊將「踏上南韓國土」　8年來首次

▲▼2026年3月，北韓女足隊員在雪梨舉行的亞洲盃女子足球賽前唱國歌。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年3月，北韓女足隊員在雪梨舉行的亞洲盃女子足球賽前唱國歌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）女子足球隊「我故鄉」確定將於本月踏上南韓國土，參加亞足聯女子冠軍聯賽4強戰，預計20日在水原綜合運動場對決代表南韓的「水原女子足球俱樂部」，睽違8年北韓再度大規模派遣運動代表團赴南韓參賽，也是自2014年仁川亞運後，睽違12年再度有北韓足球隊登陸南韓。

根據韓媒《中央日報》、《朝鮮日報》，南韓大韓足球協會今（4）日表示，正在參加亞洲足球聯盟（AFC）女子冠軍聯賽的北韓「我故鄉女子足球隊」，將從17日起入境南韓，並在20日與水原女子足球俱樂部（Suwon FC Women）
進行4強賽。

此次北韓女子足球隊代表團規模達39人，包括27名球員與12名職員。這也是北韓自2018年昌原世界射擊錦標賽後，時隔8年再次大規模派遣體育隊伍訪韓。

▲▼北韓女子足球隊最近比賽成績亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓女子足球隊最近比賽成績亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

若以足球項目來看，北韓球隊上一次踏上南韓國土已是2014年仁川亞運，至今相隔12年；而此次更是北韓首次以女子職業俱樂部形式訪韓參賽，具有象徵意義。當年仁川亞運，北韓女足曾接連擊敗南韓與日本晉級決賽，最終奪下金牌，實力不容小覷。

「我故鄉女子足球隊」為平壤企業贊助的職業俱樂部，其隊名來自北韓知名香菸與飲食品牌，成立於2012年，近年快速崛起，成為北韓女足勁旅。隊中多數球員具備國際賽經驗，甚至曾在2024年國際足總（FIFA）U-20與U-17女子世界盃雙雙奪冠，整體戰力強勁。

事實上，近年南北韓女子足球交手紀錄由北韓占上風。今年4月在泰國舉行的U-20女子亞洲盃中，雙方於小組賽與4強兩度碰頭，皆由北韓取勝。此外，「我故鄉」去年11月在緬甸仰光與水原女子足球俱樂部在小組賽交手時，也曾以3比0完勝。

▲▼北韓當時派金與正訪南韓，與文在寅夫婦觀看2018平昌冬奧。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年平昌冬奧，金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正曾前往南韓觀賽。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，北韓在新冠疫情期間長期封閉國境，缺席多項國際賽事，直到2023年起逐步恢復參與，並以巴黎奧運為轉折全面重返國際體壇。儘管如此，南北韓關係近年持續低迷，北韓更在2023年底將雙方重新定義為「敵對的兩個國家」，不僅徹底放棄統一，更拒絕對話等交流邀請，並將原本稱呼南韓的名稱從「南朝鮮」改為「韓國」、「大韓民國」。

即便如此，此次北韓仍決定派隊參賽，被外界解讀為展現其在女子足球領域的競爭實力與自信。

本次亞足聯女子冠軍聯賽4強戰，勝者將於23日與澳洲墨爾本城隊或日本東京綠茵美人隊之間的勝隊爭奪冠軍，冠軍獎金高達100萬美元（約新台幣3200萬元），亞軍則為50萬美元。

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