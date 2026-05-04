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162億紓困失敗！　美精神航空「宣布倒閉」所有航班即刻取消

▲▼美國廉價航空精神航空（Spirit Airlines）宣布倒閉。（圖／路透）

▲美國廉價航空精神航空（Spirit Airlines）宣布倒閉。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國廉航精神航空（Spirit Airlines）於2日清晨正式宣布，由於無法取得5億美元（約新台幣162億元）的聯邦政府紓困資金，即刻起停止所有營運。精神航空在聲明中遺憾表示，已啟動有序的歇業程序，並提醒所有旅客「不要前往機場」，所有航班均已取消。

5億美元紓困協商破局　官網公告：不要來機場

根據CBS報導，精神航空母公司「精神航空控股」（Spirit Aviation Holdings）發布新聞稿指出，由於未能獲得聯邦政府的紓困援助，公司決定立即生效並開始結束營運。

精神航空強調，凡是透過航空公司官網以信用卡或簽帳卡購票的乘客，系統將自動處理退款；至於透過旅行社等第三方平台訂票的旅客，則需聯繫原購票單位。

美國交通部長達菲（Sean Duffy）證實，精神航空已準備一筆預備金，確保受影響旅客能依原支付方式獲得退款。目前航空公司也已架設專門網站，協助旅客處理後續事宜。

最後一班飛機抵達！塔台感性道別：祝你們一切順利

隨著歇業指令下達，精神航空最後一架航班於深夜降落在達拉斯-沃斯堡國際機場（Dallas-Fort Worth International Airport）。

根據航空通訊網站LiveATC.com紀錄，塔台管制員在降落時特別向機師告別，「能與你們共事是我的榮幸，祝你們未來一切順利。」機師則感性回應，「謝謝，非常感謝你們。」

▲▼美國廉價航空精神航空（Spirit Airlines）宣布倒閉。（圖／路透）

▲精神航空自2024年以來已兩度聲請破產保護。（圖／路透）

燃料成本飆漲「別無選擇」　曾慘賠超過25億美元

這家總部位於佛州的航空公司，自2024年以來已兩度聲請破產保護。公司聲明指出，受伊朗戰爭影響，航空燃油成本大幅飆升，加上其他經營壓力，嚴重衝擊財務前景，「在無法獲得額外資金的情況下，公司除了歇業別無選擇。」

然而，交通部長達菲對此有不同看法，他認為精神航空在戰爭前就已陷入困境，其低成本經營模式顯然行不通。數據顯示，精神航空自2020年初至2024年11月首度聲請破產時，虧損已超過25億美元；2025年期間，公司更砍掉200條航線並裁員近4000人。

川普曾試圖挽救　債權人無法達成協議

據悉，川普政府曾提議由政府取得該公司90%股權以進行紓困。達菲透露，川普總統當時像咬住骨頭不放的狗一樣，拼命想找辦法讓精神航空撐下去，但最終雙方仍因債權人問題無法達成協議。

部分債權人，包括城堡投資公司（Citadel）及艾瑞斯管理公司（Ares Management Corp.）皆反對該計畫。一名債權人更直言，「川普政府確實盡了非凡努力想救精神航空，但你沒辦法幫一具屍體人工呼吸。」

同業緊急救援　半天協助1.4萬人重訂機票

精神航空走入歷史後，亮黃色機身與極低價票務將成絕響。對此，美國航空業界迅速做出反應。聯合航空（United Airlines）已開設專區為受影響旅客提供優惠票價上限，並在12小時內協助1.4萬名旅客重新訂位。

西南航空、捷藍航空與達美航空也紛紛推出減價方案。美國航空（American Airlines）則表示，正評估在熱門航線增加運能，並會為精神航空的失業員工開設專門的徵才頁面，協助其重新就業。

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