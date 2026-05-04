郵輪爆漢他病毒3死！荷蘭夫妻雙亡　停靠路線曝光

▲郵輪宏迪斯號（MV Hondius）。（圖／翻攝自Oceanwide Expeditions網站）

記者詹雅婷／綜合報導

懸掛荷蘭國旗郵輪「宏迪斯號」（MV Hondius）疑似爆發漢他病毒疫情，至今3人死亡、另外3人染病，其中一人經實驗室檢測確認感染漢他病毒，目前郵輪停在西非維德角附近。世界衛生組織秘書長譚德塞表示，世衛正為船上受影響人員提供援助，同時病毒定序作業也已同步展開。

郵輪停靠路線曝光 途經多站

路透、NBC新聞等報導，這艘由荷蘭公司Oceanwide Expeditions營運的郵輪宏迪斯號，船上大約載有150名乘客，約3周前從阿根廷烏斯懷亞（Ushuaia）出發，沿途停靠南極大陸、福克蘭群島、南喬治亞島、南丁格爾島、崔斯坦、聖赫勒拿、亞森欣島，最終抵達維德角。

郵輪原定目的地為加那利群島（Canary Islands），目前停泊在西非維德角（Cabo Verde）外海，當局已登船評估有症狀乘客的狀況，但尚未批准下船。

3死1重症！荷蘭夫妻雙亡、英乘客確認感染

整起事件已造成3人死亡，南非衛生部發言人莫哈萊（Foster Mohale）表示，其中2名死者為一對荷蘭夫妻，70歲丈夫抵達聖赫勒拿時已不治，69歲妻子則在約翰尼斯堡國際機場昏倒送醫後去世。至於第三名死者的詳細資訊尚未公布。

另外有一名英國籍乘客在航行途中發病，目前正在南非醫療機構接受治療；莫哈萊表示，其檢測結果對漢他病毒呈陽性。世衛與Oceanwide Expeditions表示，有一人正在南非加護病房治療。

世衛介入 1確診5疑似病例

目前6名受影響者中，1例已確認感染漢他病毒，另5例為疑似病例。世衛組織表示，正為船上乘客及船員提供醫療照護與援助，同時已啟動多項調查，「世衛正進行各成員國與船舶營運業者之間的協調，為2名出現症狀的乘客進行醫療後送」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也提到，世衛正展開全面風險評估並為船上受影響人員提供支援，展開病毒定序作業，「迅速協調的行動對於遏制風險與維護公眾健康至關重要」。

今年2月，好萊塢傳奇影星金哈克曼（Gene Hackman）的妻子貝琪·荒川（Betsy Arakawa）因漢他病毒肺症候群去世，金哈克曼則是因心臟病等因素自然死亡，兩人遺體在美國新墨西哥州住所被發現。