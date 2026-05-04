憂韓美關係拉警報！李在明緊急坐鎮安保會議　核潛艦合作遭美卡關

▲2025年10月，南韓總統李在明將慶州天馬塚出土的「新羅王冠」以黃金複製，贈送給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

在美韓同盟關係頻傳摩擦之際，南韓總統李在明4月底罕見親自召集並主持安保相關部長會議。韓媒指出，此舉被視為啟動外交安保「控制塔」，全面盤點包含對美關係、對北韓情報共享，以及區域安全情勢等敏感議題，顯示美韓之間的不信任與分歧已進入需要高層直接介入調控的階段。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，李在明於4月30日主持安保關係部長會議，這也是他自今年2月以來時隔約兩個月再次親自召開相關會議。不同於每週例行舉行的國家安全保障會議（NSC）常任委員會，此次會議採取「少數核心成員」參與的形式，聚焦更具敏感性的外交與國安議題。

報導指出，李在明是在結束印度、越南出訪行程後，首次召集外交與安全部門高層進行全面檢討。

▲南韓最大電商平台「酷澎」（Coupang）多達3370萬筆客戶個資外洩。（圖／達志影像）

報導分析，此次會議召開的背景，正值美韓關係因多項爭議陷入緊張。包括由韓裔美籍企業人士金範錫所創辦的電商酷澎（Coupang）個資外洩事件，以及美方限制對南韓共享北韓機密情報等問題，使雙方摩擦持續升溫。

在難以找到出口的僵局下，會議很可能針對整體美韓關係提出應對方案。李在明日前亦曾強調，外交應以「相互尊重、常識與自信態度」為原則。

其中，美韓之間原本推動的安全合作也受到影響。雙方曾在領袖聯合事實清單（JFS）中，討論包括核動力潛艦建造在內等後續合作，但如今談判進展出現阻礙。報導指出，美方將酷澎創辦人金範錫的法律風險問題，與高層外交安保協商掛鉤，導致相關議題推進受阻。

因此，儘管南韓派出外交與國安高層赴美協商，仍未能敲定核潛艦導入、鈾濃縮與用過核燃料再處理等關鍵議題的後續談判時程。

▲韓華在美國費城造船廠投資50億美元。（圖／達志影像）

此外，情報共享爭議更成為雙方矛盾焦點。美國認為，南韓統一部長鄭東泳公開提及北韓平安北道龜城市存在濃縮鈾設施的發言，涉及外洩美方提供的對北韓機密情報，因此決定限制情報共享，並嚴格要求南韓防止類似情況再發生。

不過，南韓李在明政府卻對此反駁，認為鄭東泳的相關言論是基於先前智庫的研究成果等公開資訊，因此並不存在「外洩情報」等問題。儘管立場分歧，美韓雙方依舊認為，有必要避免此議題擴大為全面性外交衝突。

另一方面，會議也針對韓半島（朝鮮半島）局勢進行評估。報導指出，隨著美國總統川普即將於本月14、15日出訪中國，北京與華府可能舉行領袖會談，南韓政府正密切關注北韓與美國之間是否能創造對話契機。儘管北韓持續對南韓採取切斷關係的強硬立場，並加強與俄羅斯、中國的合作，但區域局勢仍存在變數。