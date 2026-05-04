AI設計！日自衛隊新LOGO「持槍大象」噴火射骷髏　挨批好戰急下架

▲日本陸上自衛隊某連隊設計出新LOGO，卻因大象持步槍、噴藍火、頭蓋骨等元素惹議。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本陸上自衛隊近日爆出爭議。駐地位於東京都練馬區的第1師團第1普通科連隊，為提升部隊士氣與凝聚力，委由隊員透過生成式AI設計新LOGO，未料公開後卻因出現大象持步槍、頭蓋骨與藍色火焰等元素，引發外界質疑「好戰」、「觀感不佳」，批評風格失當。對此，部隊緊急宣布停用。

根據日媒《共同社》、《每日新聞》，此次引發爭議的標誌隸屬於日本陸上自衛隊第1普通科連隊旗下第4中隊，4月29日透過社群平台X公開新LOGO。該設計由隊員使用ChatGPT下達指令生成，輸入「大象」、「帥氣」、「藍色火焰」、「擬人化」等關鍵字，經中隊長與連隊長核准後對外公開。

設計內容以穿著迷彩服的大象為主體，手持步槍，左眼與背景燃燒藍色火焰，胸前還描繪人類頭蓋骨。相關人士透露，大象從2002年起就是第4中隊的象徵，藍色為代表色，而步槍則象徵步兵部隊，原本是為了是強化隊員的團結、士氣與歸屬感。

然而，該LOGO曝光後迅速引發輿論反彈，不少網友批評「過於好戰」、「風格令人不適」。有人直言，「頭蓋骨是逝者遺骸，缺乏對犧牲者的尊重」，也有人表示「像是為殺戮而存在的軍隊標誌」，甚至有支持自衛隊的民眾坦言，「感到震驚，印象大打折扣」。

▲日本陸上自衛隊在靜岡縣東富士演習場進行第67屆富士綜合火力演習。（圖／取自陸上自衛隊官網）

除了設計風格爭議，也有聲浪質疑該LOGO疑似與泰國邊境警察相關標誌相似，恐涉及著作權問題。對此，日本陸上自衛隊表示，目前尚未接獲相關侵權訴訟，若未來有權利人提出主張，將與相關單位檢討並妥善應對。至於是否為AI自動生成相似圖樣，或涉及人工參考模仿，則未進一步說明。

在輿論壓力下，第1普通科連隊已於5月2日發文宣布停用該標誌，並刪除相關貼文，強調未來在設計上應兼顧能讓國民更適當地理解部隊並產生親近感。陸上自衛隊也坦言，此次在對外發布前，對社會觀感的預測「有所不足」，認為該設計並不適合公開對外使用。

自衛隊內部人士指出，部隊標誌過去多半用於內部用途，像是印製T恤以提升向心力，但在社群媒體時代，一旦對外公開，就必須考量整體社會觀感，「應朝向能被多數人理解與接受的方向設計」。目前陸上自衛隊已著手重新檢討，並將另行設計新標誌，以避免類似爭議再度發生。