漢他病毒是什麼？紐時整理4大QA　打掃鼠患熱區「別用掃把吸塵器」

▲漢他病毒初期症狀類似流感。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者吳美依／綜合報導

國內今年累積2例漢他病毒症候群，一艘航行於大西洋的郵輪也疑似發生感染，已造成3名乘客喪生。《紐約時報》3日撰文解答這種病毒的4大常見問題。

Q1：漢他病毒是什麼？

漢他病毒（Hantavirus）並非單一病毒，而是一系列由老鼠等囓齒類動物攜帶的病毒家族，雖然罕見但致死率高。

Q2：如何傳播？

感染病毒的老鼠，其糞便或尿液乾燥後，微小顆粒懸浮於空氣中，人類一旦吸入這些粉塵，就可能遭到感染。

密西根大學醫學院醫學博士兼助理教授阿卜杜勒（Emily Abdoler）指出，典型的漢他病毒案例通常發生在環境衛生不佳、鼠患嚴重的鄉間小屋。

值得注意的是，漢他病毒極少發生「人傳人」，目前已知僅有發現於南美洲的「安地斯病毒」（Andes virus）曾有相關紀錄。

▼紐時提供打掃鼠患熱區的建議方式。（示意圖／達志影像）



Q3：症狀是什麼？

漢他病毒潛伏期約1至8週，感染初期會出現類似流感的徵兆，包含發燒、畏寒、身體痠痛及頭痛。隨著病程推進，患者會迅速出現呼吸道症狀，引發呼吸短促，嚴重時更會導致心肺衰竭。

Q4：如何預防？

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院教授克萊茵（Sabra Klein）指出，儘管一些抗病毒藥物能夠協助紓緩症狀，但目前尚無針對漢他病毒的特效藥或療法，這就是為什麼預防至關重要。

專家建議，清理疑似被老鼠汙染的環境時，絕對不要使用掃帚或吸塵器，以免將帶有病毒的排泄物粉塵攪動至空氣中。建議戴口罩與手套，噴灑稀釋漂白水或消毒液靜置5分鐘，再以濕紙巾擦拭清除，而髒紙巾也應丟入密封垃圾桶內。

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