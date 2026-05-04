米格魯遭虐！美動保團體「1500隻全買下」　狗狗獲救爬大腿撒嬌

▲第一批米格魯已於上週獲救。（圖／翻攝臉書Big Dog Ranch Rescue，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國威斯康辛州的米格魯繁殖與研究業者「瑞吉蘭農場」（Ridglan Farms）被爆虐待動物，在動保組織斡旋下，同意以未公開價格出售場內全數1500隻米格魯，首批300隻已於1日正式移出，擺脫實驗動物的命運，重新展開全新狗生。

涉嫌虐待動物 曾掀抗議救狗活動

《美聯社》報導，特別檢察官調查認定，「瑞吉蘭農場」對米格魯執行不當眼部手術，已經違反該州獸醫法規。儘管業者始終否認，但為了避免虐待動物的重罪指控，去年10月同意於今年7月1日放棄州立繁殖許可證。

今年3月，抗議人士闖入該設施並帶走30隻米格魯，63人被移交檢方，可能面臨指控。今年4月，又有大約1000名動保人士試圖強行帶走狗狗，警方動用催淚彈、橡皮子彈及胡椒噴霧驅離，共29人遭逮捕，其中5人面臨重罪竊盜指控。

不過，此次出售談判早在2起抗議事件前就已展開，彼此之間並無直接關聯。

2組織協力收購 全美合作找家

此次犬隻收購由「大狗牧場救援組織」（Big Dog Ranch Rescue）與「人道經濟中心」（Center for a Humane Economy）共同促成，雙方協議其中1000隻將透過全美各地合作收容所安置，其餘500隻則由人道經濟中心負責。首批300隻狗狗上週獲救之後，其餘狗狗預計本週陸續移出。

「大狗牧場救援組織」已收到逾700件認養申請，但組織強調，正式送養前將完成狗狗疫苗施打、晶片植入、絕育等程序，確保犬隻完成如廁訓練，也會對潛在認養人進行資格審核。

最常用實驗犬種 她曝狗狗獲救反應

「大狗牧場救援組織」創辦人西蒙斯（Lauree Simmons）3日受訪時表示，狗狗獲救後「1小時內就開始靠近我們，想要獲得關注。一些狗狗甚至爬到人們的大腿上，每一隻都超級可愛……牠們知道自己終於安全了。」

她表示，年輕米格魯適應得很快，較年長狗狗則需要更多時間，但「其中許多狗狗都非常願意接受愛，並且渴望與人相處。」

米格魯因體型嬌小、性情溫和，長期都是動物實驗最常使用的犬種。西蒙斯痛批，「米格魯非常信任人類，溫順、穩定又寬容，才成為動物實驗的首選。所以我們就要虐待最甜美、最善良、最信任人的品種嗎？這是錯誤的，這種事情必須停止。」