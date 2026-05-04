「客機撞卡車」驚悚視角！美聯航低空削爛駕駛座　司機超命大

▲卡車遭飛機低空削過，駕駛座被撞爛，幸好司機幸運生還。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國「紐華克自由國際機場」（Newark Liberty International Airport）發生離譜意外，聯合航空（United Airlines）169號航班降落時，竟不慎碰撞一輛大卡車與路燈，而卡車司機遭遇飛來橫禍、駕駛座被撞爛的瞬間，都被鏡頭拍下。

降落碰撞卡車路燈 司機幸運生還

《美聯社》引述聯邦航空總署（FAA）說法報導，這起事故發生在美東時間3日下午2時左右，涉及美聯航一架波音767客機。

該客機從義大利威尼斯飛抵紐澤西州，正在執行降落的最後進場（Final Approach）程序時，竟與緊鄰機場的紐澤西收費公路（New Jersey Turnpike）一輛大卡車與路燈發生碰撞。

目擊駕駛奧尤魯（Patrick Oyulu）回憶，他看見一架飛機低空飛行，然後感覺颳起一陣強風，「它直接從卡車前面衝過去……我只看到濃煙和殘骸。我覺得（那輛卡車）試圖閃開，但被卡死在角落了。」

????#BREAKING: Watch as dashcam video shows a United Airlines flight clipping a light pole during landing before striking a bakery truck on the ground, leaving the truck driver hospitalized.



????#Newark | #NewJersey



Watch as dashcam footage from a bakery truck captures the moment… pic.twitter.com/OXw3xUVvtu — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 3, 2026

CNN則引述紐澤西州警方說法報導，初步調查顯示，該客機起落架的一顆輪胎與機身底部，「與一根路燈桿及一輛卡車發生碰撞」，路燈桿隨後擊中另一輛吉普車。卡車司機受傷但傷勢不危及生命，被送往鄰近醫院救治。

另據飛航追蹤網站Flightradar24，該客機當時飛行速度超過時速160英里（時速257.5公里）。LiveATC.net取得的空中交通管制通訊紀錄顯示，飛行員與塔台人員似乎沒有注意到這起碰撞事故。

飛行員疑似沒察覺 當局要查了

聯合航空發布聲明證實，169號航班當時載有超過200名乘客與10名機組人員，降落前與路燈桿發生碰撞，但強調飛機隨後安全著陸，並正常滑行至登機門，沒有乘客與機組員受傷。

聯航維修團隊正對飛機受損狀況進行全面評估。為了確保後續調查公正性，該班機機組人員已暫時停職，公司同步展開嚴格的內部飛行安全調查。

目前美國國家運輸安全委員會（NTSB）已正式介入，要求聯航提供座艙通話記錄器（CVR）及飛行數據記錄器（FDR），即俗稱的「黑盒子」，以釐清飛機進場時是否偏離航道，預計30天內發布初步調查報告。