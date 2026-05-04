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外媒爆「美軍不護航」荷莫茲受困船　伊朗：干預就是違反停火

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普宣布將協助受困於荷莫茲海峽的中立國家船隻離開。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普3日在「真實社群」拋出震撼彈，宣布將自4日上午起，展開名為「自由計畫」（Project Freedom）的行動，協助受困於荷莫茲海峽的中立國家船隻離開。儘管川普強調這是「人道善舉」，但外媒爆料美國海軍並不會提供護航；對此，伊朗方面也強硬回擊，警告美方此舉已違反停火協議。

「自由計畫」4日啟動　美軍出動萬人、百架戰機支援

根據美軍中央司令部聲明，這項任務將於4日正式啟動，目標是支援尋求自由穿過該重要國際貿易走廊的商船。中央司令部司令、海軍上將庫珀（Brad Cooper）強調，這是一項「防禦性任務」，在美軍維持對伊朗海上封鎖的同時，這項支援對區域安全與全球經濟至關重要。

為了確保行動順利，美軍展現強大肌肉，投入的戰力規模驚人，包括飛彈驅逐艦（Guided-missile destroyers）、超過100架陸基與海基飛機，以及高達1萬5000名官兵。

官員爆料「非護航任務」 實則向伊朗下戰帖

儘管動員大規模武力，但一名美國官員向媒體透露，這項任務並非傳統意義上的「護航任務」，而更傾向於一種「機制協調」。

《紐約時報》與《華爾街日報》分析指出，川普此舉意在測試伊朗的底線，試圖將海峽秩序恢復到2月28日開戰前的狀態，賭伊朗不敢對美國海軍開第一槍。

此外，川普在貼文中形容這是「人道善舉」，旨在解救糧食與衛生補給快耗盡的無辜船員，同時也暗諷歐洲國家在面對伊朗挑釁時表現軟弱，只敢在無須正面對抗時才喊出維持航道開放。

伊朗強硬回擊：視為違反停火

針對川普的動作，伊朗方面隨即展現強硬立場。法新社指出，伊朗議會國家安全委員會主席阿吉齊（Ebrahim Azizi）在社群平台X上發文直言，「美國對荷莫茲海峽新海上機制的任何干預，都將被視為違反停火。」

目前荷莫茲海峽的情勢依舊緊繃。儘管美伊雙方自4月8日起達成停火，但海峽內的水雷是否已全數清除仍是未知數。更有專家擔心，即便德黑蘭高層決定不挑釁，也難保伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的基層單位或個人，會因未收到指示而私自向船隻開火。

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