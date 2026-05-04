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紐約前市長朱利安尼病危入院！　川普不捨發聲

▲▼紐約市前市長朱利安尼（Rudolph Giuliani）。（圖／路透）

▲紐約市前市長朱利安尼（Rudolph Giuliani）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

紐約市前市長朱利安尼（Rudolph Giuliani）驚傳病危住院。朱利安尼的發言人於3日證實，朱利安尼目前雖生命跡象穩定，但病況仍相當危急，目前正在醫院接受治療。

發言人證實：市長是一名鬥士

根據《美聯社》報導，朱利安尼的發言人古德曼（Ted Goodman）表示，現年81歲的朱利安尼目前人確實在醫院中，處於「危急但穩定」的狀態。古德曼在社群媒體的聲明中指出，「朱利安尼市長是一名鬥士，他一生中總是以堅定不移的力量面對挑戰，此時此刻，他正以同樣的意志在奮鬥著。」

不過，發言人並未說明朱利安尼住院的具體病因，也沒有透露他已經住院多長時間。

週五主持節目已顯病容：聲音沙啞、微恙

事實上，朱利安尼在1日晚間才剛於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach, Florida）主持他的網路節目《美國市長現場》（America’s Mayor Live）。當時他在節目開場時就不斷咳嗽，聲音聽起來也比平時沙啞許多。

朱利安尼當時在節目中坦承，自己的身體確實有點微恙，所以沒辦法像平常那樣大聲說話，還特別提醒觀眾他會盡量靠近麥克風。

川普發聲：這是一場悲劇

朱利安尼在911恐怖攻擊事件後因團結全美而獲得「美國市長」的美譽，近年則因擔任總統川普（Donald Trump）的私人律師而備受關注。針對朱利安尼住院的消息，川普3日也在社群平台發文力挺。

川普寫道，「我們最棒的朱利安尼，一位真正的戰士，也是紐約市歷史上最好的市長，現在已經住院且情況危急。」

川普更為他抱不平，認為朱利安尼遭到「激進左翼瘋子」與民主黨人的惡劣對待，並感嘆這是一場悲劇。朱利安尼先前因涉嫌試圖推翻2020年大選結果面臨刑事指控，後來獲得川普特赦。

從名檢察官到紐約市長

朱利安尼的政治生涯傳奇色彩濃厚，他在1993年當選紐約市長之前，是全美名氣最響亮的檢察官之一，曾重拳打擊黑幫份子與貪腐的華爾街交易員。

他原本在2000年有意角逐美國聯邦參議員，但當時因被診斷出患有攝護腺癌，最終選擇退出與希拉蕊（Hillary Clinton）的競爭。

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