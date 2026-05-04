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川普表態疏通荷莫茲！　油價小跌「仍站穩100美元」

記者張方瑀／綜合報導

受美國總統川普（Donald Trump）表態將協助疏通荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）受困船隻影響，國際油價4日小幅下跌。不過，由於美國與伊朗之間尚未達成和平協議，油價仍維持在每桶100美元以上的支撐水位。

▲▼油價。（圖／路透）

▲國際油價4日小幅下跌。（圖／路透）

根據《路透社》報導，截至美東時間3日晚間7時08分，布蘭特原油（Brent crude）期貨下跌64美分，跌幅0.59%，來到每桶107.53美元，延續上週下跌2.23美元的跌勢。美國西德州原油（WTI）則下跌84美分，跌幅0.82%，報每桶101.10美元。

川普發文：協助船隻安全駛離受限水域

川普3日在其社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文指出，「為了伊朗、中東及美國的利益，我們已告知這些國家，我們將引導他們的船隻安全駛離這些受限的水域，讓他們能自由、順利地恢復正常商務運作。」

儘管川普釋出善意，但由於美伊兩國至今仍未見和平協議曙光，且荷莫茲海峽的航運流量依舊受限，國際油價仍站穩每桶100美元大關。雙方談判於週末持續進行，目前正相互評估對方的回應。

美伊談判陷僵局　雙方互不踩「紅線」

澳盛銀行（ANZ）分析師在報告中分析指出，「由於雙方都拒絕在各自的紅線（底線）上讓步，和平談判目前陷入僵局。」

據悉，川普將與德黑蘭達成核協議視為優先任務，但伊朗方面則提議，應等到戰爭結束，且雙方同意解除對波斯灣航運的互相封鎖之後，再行商議核能議題。

OPEC+連續三個月增產　戰爭衝擊恐讓增產淪「紙上談兵」

在供應方面，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）3日宣布，6月份將針對7個成員國調升產油目標，每日增加18.8萬桶，這也是連續第三個月調升產量。

此次增產幅度與5月份協議相同，但已扣除5月1日退出OPEC的阿拉伯聯合大公國（UAE）份額。然而分析指出，只要伊朗戰爭持續干擾經由荷莫茲海峽輸送的波斯灣石油供應，這些增產目標在很大程度上可能僅止於「紙面上」的數據，難以轉化為實際供應。

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