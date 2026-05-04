非洲軍演傳意外！　2美軍士兵健行「斷崖處失聯」搜救中

▲非洲年度最大規模跨國軍演「非洲雄獅 2026」。（示意圖／翻攝自Facebook／U.S. Africa Command）



記者張方瑀／綜合外電報導

美軍在非洲舉行的年度最大規模跨國軍演「非洲雄獅 2026」（African Lion 2026）傳出失蹤意外！美國非洲司令部3日證實，兩名參與演習的美國陸軍士兵在摩洛哥西南部進行健行活動時意外失蹤。目前摩洛哥與美軍已出動陸、海、空三方力量，針對失蹤地點周邊的斷崖與海域展開大規模搜救行動。

演習結束後外出健行 2美軍士兵深夜神隱

根據《美聯社》、《法新社》報導，這起失聯事件發生在2日晚間9時左右。當時這兩名隸屬於美國陸軍的士兵正處於非執勤時間，在當天演習任務結束後，前往摩洛哥南部坦坦（Tan Tan）地區的德拉角訓練場（Cap Draa Training Area）附近進行休閒健行。

一名美國國防官員匿名表示，這兩名士兵最後一次被目擊的地點是在靠近大西洋的一處海岸斷崖。由於兩人未能在預定時間內歸隊，美軍與摩洛哥部隊隨即察覺異狀，並在第一時間啟動聯合搜救機制。

陸海空全面搜救 鎖定大西洋斷崖與惡劣地形

美國非洲司令部（AFRICOM）在聲明中指出，搜救行動目前正全力進行中，「事件仍待進一步調查，搜索工作尚未停止。」為了爭取黃金搜救時間，搜救團隊已動員直升機進行空中偵察，並派遣船隻與潛水員在鄰近海域搜索，陸地上則由山難搜救單位負責。

失蹤地點德拉角訓練場緊鄰大西洋，地形極為複雜，除了陡峭的海岸斷崖外，周邊還交織著山區、沙漠與半沙漠平原，增加搜救難度。

非洲最大規模演習 超過30國、7000人參與

「非洲雄獅」系列演習自2004年開始舉辦，是美軍在非洲大陸舉行規模最大的年度聯合軍演。今年的「非洲雄獅 2026」演習規模宏大，範圍橫跨摩洛哥、突尼西亞、迦納與塞內加爾等四國，共有來自超過30個國家、總計約7000名人員參與，演習預計於5月初結束。

美軍官員強調，這項跨國演習旨在強化區域安全合作，提升各國部隊因應全球危機的戰備能力。參與單位涵蓋了美軍現役的國民兵、陸軍預備役、空軍與海軍陸戰隊。

事實上，這並非「非洲雄獅」演習首次發生嚴重意外。2012年演習期間，一架美軍直升機在摩洛哥南部城市阿加迪爾（Agadir）墜毀，造成兩名美國海軍陸戰隊員殉職，另有兩人受傷。目前美軍正全力搜救這兩名失蹤士兵，盼能儘快傳出好消息。