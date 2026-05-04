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川普揚言撤軍「再加碼」　梅爾茨淡化爭議：與兩人分歧無關

▲▼ 川普與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）3月初在白宮會晤。（圖／路透）

▲川普與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）3月初在白宮會晤。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國五角大廈日前宣布，將在明年內從德國撤出約5000名美軍。對此，美國總統川普不僅放話這只是個開始，更揚言未來會砍得更兇。外界普遍認為，此舉是針對德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）先前批評美伊戰爭的報復；不過梅爾茨近日受訪時極力淡化兩人爭議，強調美方裁減駐軍的計畫與雙方的意見分歧毫無關聯。

川普揚言「砍更兇」　怒轟歐洲盟友幫不上忙

五角大廈聲明指出，國防部在全面檢討歐洲的兵力部署後，已下令撤回派駐德國的近5000名官兵，預計未來6到12個月內完成，屆時駐德美軍將剩下約3萬多人。然而，川普（Donald Trump）對此似乎還不滿意，直言除了這5000人之外，美國之後還會砍得更兇。

由於美國在未通知多數北約（NATO）盟友的情況下就對伊朗開戰，導致華府與歐洲領導人的摩擦日益加劇。對於部分歐洲盟友未伸出援手，川普也難掩怒火，痛批義大利「一點忙都沒幫」、西班牙「表現糟透了」，威脅也要一併縮減在這兩國的兵力。

對此，眾議院與參議院軍事委員會的共和黨籍主席皆對撤軍表達「深感擔憂」，敦促五角大廈將美軍留在歐洲，改為移防至東歐以嚇阻潛在衝突；而德國國防部長皮斯托利斯（Boris Pistorius）則反應淡定，稱撤軍是意料之中，並強調這凸顯了歐洲有必要對自身的安全承擔起更多責任。

美伊衝突引爆口水戰　梅爾茨曾稱美遭「羞辱」

事實上，德國對美國提供的軍事支持相當有限，僅允許美軍使用其空軍基地等設施進行後勤行動，嚴禁作為發動直接進攻的集結地。

這場撤軍風暴的導火線，源自於梅爾茨日前指責美國官員在沒有明確戰略的情況下捲入戰爭，質疑華府對中東沒有退場計畫。他直言伊朗很擅長不談判，讓美國人白跑一趟伊斯蘭馬巴德後空手而回，「整個國家正被伊朗領導層羞辱。」

這番言論徹底惹怒川普，川普不僅回嗆梅爾茨對伊朗議題根本搞不清楚狀況，更痛批他是一位「無能的」領袖，隨後便宣布評估撤軍。

儘管柏林當局近期宣布，將向地中海部署一艘掃雷艦，為戰後重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的任務做準備，但顯然仍無法平息川普的怒火。

梅爾茨淡化雙方爭議：撤軍無關兩人分歧

對於外界將撤軍視為川普的政治報復，梅爾茨在接受德國第一電視台（ARD）專訪時極力駁斥。他強調，為能在北約體系內與美國持續合作，他必須接受川普不認同他的看法。

「我必須接受，美國總統在這些問題上的看法和我們不同。」梅爾茨重申他對跨大西洋聯盟的承諾，「但這並不改變我依然堅信美國是我們重要夥伴的事實。」當被問及美國裁減駐德部隊是否和兩人起爭執有關時，梅爾茨堅定回應：「兩者並無關聯。」

戰斧飛彈部署泡湯　梅爾茨：美軍自己都不夠用

值得注意的是，美方宣布撤軍，也等同宣告前總統拜登（Joe Biden）政府時期規劃、在德國部署配備長程戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）的美軍營級部隊計畫正式告吹。這項計畫原本被德國積極推動，視為嚇阻俄羅斯的強有力手段。

面對這項軍事部署上的打擊，梅爾茨則替美方緩頰表示，川普從未承諾要推動這項計畫，他更直言，「如果我沒記錯的話，美國目前自己（的飛彈）都不夠用。」

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