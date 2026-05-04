川普宣布5/4展開「自由計畫」　護航荷莫茲海峽船隻脫困

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普3日宣布，美國將於4日上午正式展開名為「自由計畫」（Project Freedom）的行動，護送滯留在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻脫困。隨著海峽遭封鎖所帶來的經濟衝擊持續擴大，全美平均汽油價格目前已飆升至每加侖4.45美元，美方此舉備受國際關注。

▲荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（圖／路透）



定調為「人道舉措」 川普警告：若干擾將強硬反擊

川普（Donald Trump）在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，來自世界各地、且絕大多數未捲入中東糾紛的國家，都紛紛請求美國協助，讓受困於這個關鍵海峽的船隻能恢復通行，「他們只是中立且無辜的旁觀者！」

川普強調，為了伊朗、中東和美國的利益，美方已經告知這些國家，將引導他們的船隻安全離開這些受限水域，使他們能夠自由、順利地繼續其業務。

川普將這項行動形容為代表美國、中東國家，特別是為了伊朗所做出的「人道主義之舉」，目的是協助未涉入美國、以色列對伊朗戰爭的中立國家。不過，他也嚴厲警告，如果護航過程遭到任何干擾，美方「將必須以強硬手段處置」。

外媒報導指出，川普並未在貼文中透露關於這項行動的軍事細節，包含美國海軍是否會直接參與。目前白宮、五角大廈與美國中央司令部，皆尚未針對進一步的細節請求作出回應。

美伊關係露曙光？ 雙方展開「非常正面」談判

除了宣布護航計畫，川普也透露美方正就結束這場導致中東動盪的戰爭，與伊朗進行磋商。他在貼文中表示：「我非常清楚，我的代表正與伊朗進行非常正面的討論，這些討論可能為各方帶來非常正面的結果。」

根據伊朗外交部稍早的說法指出，德黑蘭當局已經提出一份「以結束戰爭為核心」的14點計畫，並證實華府已經透過巴基斯坦居中協調傳遞訊息，針對該項計畫作出回應。雙方是否能藉此平息戰火，將成後續關注重點。