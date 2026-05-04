世衛證實：3人疑染漢他病毒　郵輪上病歿

▲世衛。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

世界衛生組織（WHO）3日表示，一艘航行於大西洋的郵輪爆發疑似疫情，已造成3人死亡，其中1例經實驗室確認感染漢他病毒。該病毒多由囓齒類動物傳播給人類，可能引發嚴重呼吸道疾病。

法新社報導，疫情發生在從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）開往維德角（Cape Verde）的洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上。世衛指出，目前共有1例確診、5例疑似病例，6名受影響者中已有3人死亡，另有1人正在南非加護病房治療。

南非衛生部表示，當地近期出現一波「嚴重急性呼吸道疾病」，已造成至少2人死亡，1人仍在約翰尼斯堡接受加護治療，且檢測結果對漢他病毒呈陽性。

世衛說明，漢他病毒多與接觸受感染囓齒類的尿液或糞便有關，雖然罕見，但亦可能出現人傳人情況，因此需密切監控。

南非衛生部發言人莫哈萊（Foster Mohale）指出，首例為一名70歲乘客，在船上出現症狀後死亡，其69歲妻子隨後發病並於南非病逝。第3名患者為69歲英國籍人士，目前仍在治療中。另有消息人士透露，死者可能包含一對荷蘭籍夫妻。

世衛表示，正協助各國與船公司協調，安排患者醫療後送。資料顯示，洪迪亞斯號為荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）營運的極地觀光郵輪，航線途經南喬治亞島（South Georgia）及聖赫勒拿島（Saint Helena）。