　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世衛證實：3人疑染漢他病毒　郵輪上病歿

▲世衛。（圖／路透）

▲世衛。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

世界衛生組織（WHO）3日表示，一艘航行於大西洋的郵輪爆發疑似疫情，已造成3人死亡，其中1例經實驗室確認感染漢他病毒。該病毒多由囓齒類動物傳播給人類，可能引發嚴重呼吸道疾病。

法新社報導，疫情發生在從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）開往維德角（Cape Verde）的洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上。世衛指出，目前共有1例確診、5例疑似病例，6名受影響者中已有3人死亡，另有1人正在南非加護病房治療。

南非衛生部表示，當地近期出現一波「嚴重急性呼吸道疾病」，已造成至少2人死亡，1人仍在約翰尼斯堡接受加護治療，且檢測結果對漢他病毒呈陽性。

世衛說明，漢他病毒多與接觸受感染囓齒類的尿液或糞便有關，雖然罕見，但亦可能出現人傳人情況，因此需密切監控。

南非衛生部發言人莫哈萊（Foster Mohale）指出，首例為一名70歲乘客，在船上出現症狀後死亡，其69歲妻子隨後發病並於南非病逝。第3名患者為69歲英國籍人士，目前仍在治療中。另有消息人士透露，死者可能包含一對荷蘭籍夫妻。

世衛表示，正協助各國與船公司協調，安排患者醫療後送。資料顯示，洪迪亞斯號為荷蘭泛海探險公司（Oceanwide Expeditions）營運的極地觀光郵輪，航線途經南喬治亞島（South Georgia）及聖赫勒拿島（Saint Helena）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
329 1 9101 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「台灣怪力男」李灝宇重返先發守二壘
賴清德出訪史瓦帝尼「怎麼返台」？　國民黨議員：繞地球一圈
降溫！　厚衣還不能全收
大谷翔平陷大低潮！4戰無安打追平生涯最慘
世衛證實：3人疑染漢他病毒　郵輪上病歿
伊朗提三階段14點方案拚30天停戰　川普回應
今降8℃！　全台下2天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普揚言撤軍「再加碼」　梅爾茨淡化爭議：與兩人分歧無關

川普宣布5/4展開「自由計畫」　護航荷莫茲海峽船隻脫困

白宮突PO「川普狂說贏了」1小時片　遭譏笑話製造者

世衛證實：3人疑染漢他病毒　郵輪上病歿

球王辛納馬德里公開賽封王　大師賽5連冠創紀錄

伊朗提三階段14點方案拚30天停戰　川普回應

賴清德總統訪史瓦帝尼　美國國務院：台灣是許多國家信賴夥伴

快訊／2名美軍摩洛哥軍演中失聯　官方證實：全面搜救中

南韓成最大贏家！中日韓「黃金連假重疊」　盼吸引20萬名外籍旅客

哥吉拉成關鍵字？中國網軍操弄「福島核廢水」風向　南韓也淪目標

收假迎接全台有雨！未來一周2波梅雨鋒面接力

比賽前還在學裝陀螺　她臨時上場竟奪48人賽冠軍

賴清德與史瓦帝尼國王雙邊會談　簽署聯合公報、關務互助協定

電表從頭頂掉到肩膀！龍井建案害鄰宅傾斜下陷　靠12根鋼柱硬撐

苗栗兇殺

龍井「傾斜屋」內部畫面曝！12根鋼柱支撐　門前沙田路2年坍2次

洪總看林詩翔壞球連發不擔心「砰砰砰直接三振」：不愧是救援王

威能帝前4局狂飆9K讓餅總「有點絕望」　也點出江少慶課題

國3南投服務區噪音惱人！改裝車聚拉轉燒胎　警帶走3人3車

相隔596天再站一軍投手丘　江少慶賽後含淚受訪：我的武器還在

川普揚言撤軍「再加碼」　梅爾茨淡化爭議：與兩人分歧無關

川普宣布5/4展開「自由計畫」　護航荷莫茲海峽船隻脫困

白宮突PO「川普狂說贏了」1小時片　遭譏笑話製造者

世衛證實：3人疑染漢他病毒　郵輪上病歿

球王辛納馬德里公開賽封王　大師賽5連冠創紀錄

伊朗提三階段14點方案拚30天停戰　川普回應

賴清德總統訪史瓦帝尼　美國國務院：台灣是許多國家信賴夥伴

快訊／2名美軍摩洛哥軍演中失聯　官方證實：全面搜救中

南韓成最大贏家！中日韓「黃金連假重疊」　盼吸引20萬名外籍旅客

哥吉拉成關鍵字？中國網軍操弄「福島核廢水」風向　南韓也淪目標

菊池雄星WBC後球季不順！0勝3敗左肩發炎進傷兵　本季日投第4人

川普揚言撤軍「再加碼」　梅爾茨淡化爭議：與兩人分歧無關

民眾黨「美女博士」脫黨選大安文山　對戰現任議員張志豪

徐若熙再戰西武有望碰林安可　重返一軍修正「好球帶對決」

「台灣怪力男」李灝宇重返先發守二壘　托瑞斯左側緊繃續休

川普宣布5/4展開「自由計畫」　護航荷莫茲海峽船隻脫困

大谷翔平19打席熄火陷道奇最長低潮　羅伯斯：他一定會修正

亞馬遜全球開店經集體採購　物流價格較市面同等產品低5%-20%

唐綺陽運勢／牡羊「感情心意相通」！雙魚桃花多 天秤有貴人提拔

降溫！　厚衣還不能全收

台下粉絲舉BTS柾國牌子　安心亞傻眼：他有來嗎？

國際熱門新聞

運鈔機墜毀22死「致命關鍵曝」　2駕駛被捕

旭山動物園焚化爐找到「多塊人骨」

泰極樂監獄！中國囚犯享「女模直送」VIP炮房

旅客當心！　常見過敏藥、安眠藥帶出國恐觸法

賴清德訪史瓦帝尼　美國國務院回應

安檢太慢飛機不等　肉身擋機超失控

長髮妹埋頭「忘情吞吐」！嘟嘟車活春宮

世衛證實：3人疑染漢他病毒　郵輪上病歿

快訊／摩洛哥軍演意外　2美軍失聯搜救中

伊朗提三階段14點方案拚30天停戰　川普回應

男大雨中牽車「誤觸電線」　當場倒地身亡

印度人魔！他「性侵4歲女童」石頭砸死棄屍

球王辛納馬德里公開賽封王　大師賽5連冠創紀錄

中日韓黃金連假重疊　南韓或成最大贏家

更多熱門

相關新聞

北車驚見鳥啄死鼠！ICU醫警告：注意排泄物

北車驚見鳥啄死鼠！ICU醫警告：注意排泄物

台北市近期鼠患問題持續延燒，從市場、商圈到公共空間頻頻出現鼠蹤，甚至有民眾在街頭目擊老鼠四處竄動，引發外界對都市環境衛生的高度關注。隨著過去曾出現漢他病毒感染案例，相關人畜共通傳染病風險也再度成為討論焦點。

漢他病毒今年已2例　疾管署示警老鼠4大活動熱區

漢他病毒今年已2例　疾管署示警老鼠4大活動熱區

雙北爆2例漢他病毒　石崇良籲「比照登革熱組成專案小組」

雙北爆2例漢他病毒　石崇良籲「比照登革熱組成專案小組」

可能養出超級老鼠！民團揭「濫用鼠藥恐失敗3原因」：天敵也變少

可能養出超級老鼠！民團揭「濫用鼠藥恐失敗3原因」：天敵也變少

北市「安鼠之亂」投入大量老鼠藥　她示警貓狗飼主：具極強累積毒性

北市「安鼠之亂」投入大量老鼠藥　她示警貓狗飼主：具極強累積毒性

關鍵字：

世界衛生組織世衛郵輪漢他病毒

讀者迴響

熱門新聞

「啃油蟎蟲」藏每個人睫毛！醫示警5症狀　恐已爆量繁殖

降膽固醇10大「血管清道夫」食物必吃！牛蒡像肥皂能吸油

金秀賢被目擊「暴瘦憔悴」慘況曝光

運鈔機墜毀22死「致命關鍵曝」　2駕駛被捕

伍佰被目擊「拄拐杖走在人行道」

女大生靈堂致歉　父喊「憨慢教子」掀怒火

25歲女星「月領55萬零用錢」！爸爸職業曝光

旭山動物園焚化爐找到「多塊人骨」

KID瘦了「被說看起來很憔悴」　親揭原因

美國飛來吃辣「客留2星負評」　麵店下戰帖：一定讓你送醫院

世團賽疑遭性騷　鄭怡靜委託律師發聲

收火鍋店改茶館！　築間10年砸租金3000萬「不離不棄起家厝」

奧帝引退K湯影片驚喜現身！

泰極樂監獄！中國囚犯享「女模直送」VIP炮房

旅客當心！　常見過敏藥、安眠藥帶出國恐觸法

更多

最夯影音

更多
收假迎接全台有雨！未來一周2波梅雨鋒面接力

收假迎接全台有雨！未來一周2波梅雨鋒面接力
比賽前還在學裝陀螺　她臨時上場竟奪48人賽冠軍

比賽前還在學裝陀螺　她臨時上場竟奪48人賽冠軍

賴清德與史瓦帝尼國王雙邊會談　簽署聯合公報、關務互助協定

賴清德與史瓦帝尼國王雙邊會談　簽署聯合公報、關務互助協定

電表從頭頂掉到肩膀！龍井建案害鄰宅傾斜下陷　靠12根鋼柱硬撐

電表從頭頂掉到肩膀！龍井建案害鄰宅傾斜下陷　靠12根鋼柱硬撐

苗栗兇殺

苗栗兇殺

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面