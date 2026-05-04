伊朗提三階段14點方案拚30天停戰　川普回應

▲伊朗。（示意圖／CFP）



記者張靖榕／綜合報導

在美伊談判持續僵持之際，伊朗3日表示，已收到美國對最新和平提案的回應，並正進行審酌。根據伊朗方面說法，該提案分為三個階段，目標是在30天內從停火過渡至全面結束戰爭，但是否能獲華府接受仍充滿不確定性。

伊朗再推三階段協議

路透社報導，伊朗國營媒體指出，美方透過巴基斯坦轉達對德黑蘭14點提案的回應，不過華府與伊斯蘭馬巴德尚未證實此事。伊朗提出的內容涵蓋美軍撤離周邊地區、解除封鎖、解凍資產、支付賠償、取消制裁，以及包括黎巴嫩在內各戰線停火，同時也涉及對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的新管控機制。

伊朗部分讓步 拒拆核設施

半島電視台（Al Jazeera）引述消息人士指出，伊朗規劃以三階段推動協議。第一階段將逐步開放荷莫茲海峽並解除美方對伊朗港口封鎖，德黑蘭則負責清除水雷等安全問題；第二階段允許伊朗依「零儲存原則」恢復純度3.6%的濃縮活動，同時要求美國與以色列停止攻擊，伊朗也將相應克制，並拒絕拆除核設施，要求逐步解除制裁與解凍資金；第三階段則提出與阿拉伯國家展開戰略對話，建立區域安全機制。

核談判延後處理 與美方立場落差仍大

伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）表示，「目前這個階段沒有核談判」，顯示德黑蘭有意將最敏感的核議題延後至戰爭結束與航運封鎖解除之後再處理。

不過，美方立場與此存在明顯落差。美國總統川普表示，尚未詳細審閱伊朗提案，但直言「很難想像會被接受」，並強調伊朗應為過去行為付出代價。華府長期要求德黑蘭在協議中放棄逾400公斤高濃縮鈾儲備，作為防止發展核武的關鍵條件。

伊朗方面則重申其核計畫屬和平用途，但願意就部分限制進行協商，以換取解除制裁。一名不具名的伊朗高層官員透露，將核議題延後處理，是為營造更有利談判氛圍的重大讓步。