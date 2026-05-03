奪命瞬間曝！男大雨中牽車「誤觸電線」　當場倒地身亡

▲ 男子在雨中推車，意外觸電身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度班加羅爾一名男子4月29日傍晚在大雨中推行機車，途經市區商業街附近時，意外碰觸到從電線桿垂落的裸露電線，當場遭電擊倒地不起，送醫後宣告不治，過程全被附近監視器拍下。

Death at every corner. You can die while doing ordinary things in this country.



A young man died after being electrocuted by a live wire dangling from an electric pole while pushing his scooter in the rain near Commercial Street. This is in the heart of Bengaluru,a shopping hub. pic.twitter.com/ypctrJ34Fr — Harish Upadhya (@harishupadhya) May 2, 2026

Free Press Journal報導，事發時間約為傍晚6時，正值班加羅爾市區交通繁忙時段，死者當時疑似因機車在行進途中熄火，只能下車徒步推車，妻子也在一旁協助。

兩人沿路向前，到路口準備左轉時，男子不經意用手碰到一條從電線桿上垂下的電纜，瞬間遭強烈電流擊中，應聲倒在積水的路面上。

現場雖有多名路人目擊並試圖上前救人，卻因缺乏絕緣防護裝備而束手無策。由於積水路面導電風險極高，民眾不敢貿然接觸，只能在一旁焦急等待。

這段監視器畫面迅速在社群媒體廣泛流傳，引發民眾對城市安全及基礎設施管理疏忽的憂慮，要求當地政府徹查電線桿老化、電纜裸露等安全隱患。