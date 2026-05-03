吸引韓國人的味兒！陸霸王茶姬首爾店「排隊4小時」　瘋上海旅遊

▲中國手搖茶飲品牌「霸王茶姬」在首爾新村開設分店，排隊至少得等候188分鐘。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

中國茶飲品牌強勢進軍南韓市場！中國連鎖手搖飲「霸王茶姬」近日在首爾江南、龍山與新村同步開設3間直營店，其中新村門市開幕首日即出現誇張排隊人潮，從清晨一路延續至下午，最長等候時間達188分鐘，甚至有人排隊4小時仍無法入店，掀起當地年輕族群關注，反映中國餐飲文化正快速滲透南韓消費市場。

根據《韓聯社》，霸王茶姬4月30日正式進軍南韓市場，在首爾一級戰區商圈同步開設3間門市。記者實地走訪新村分店發現，一早門口便大排長龍，即使過了午餐時段，排隊人潮仍未減退。直到下午2時，等候時間一度飆升至188分鐘，不少消費者因等待過久選擇放棄購買。

20多歲申姓上班族受訪時坦言，「我曾在上海喝過（霸王茶姬），聽說它來韓國開設分店，我才特地過來，但要等188分鐘，只能乾脆放棄」；30多歲尹姓上班族指出，「對中國文化的關注，已經自然延伸到飲食」，提到近期南韓年輕人熱衷赴中國旅遊，「網紅體驗」與上海行程蔚為風潮，免簽政策也帶動訪中人數增加。

報導指出，這股中國茶飲熱潮並非單一品牌現象。距離霸王茶姬新村店僅步行3分鐘的另一家中國品牌「茶百道」，同樣吸引消費者上門，儘管排隊規模較小，但仍需等待一段時間才能取餐。有消費者表示，相較韓國本土品牌，中國手搖飲多採用現泡茶葉，「喝得出風味差異」。

觀察整體趨勢，中國文化影響力正逐步擴大。受訪大學生李彩娟（音譯）指出，「像泡泡瑪特這類品牌走紅後，對中國文化的興趣明顯增加」，旅遊地點也從過去集中上海，延伸至哈爾濱等二三線城市。

▲位於南韓釜山的海底撈火鍋。（圖／VCG）

此外，中國餐飲影響力也從飲料擴展至餐飲領域。火鍋、麻辣燙持續受到年輕族群青睞。以海底撈弘大店為例，即使平日下午仍出現高達194組候位，預估需等待超過4小時。學生族群亦是主要客群，有國中生表示，「雖然價格偏高，但大家分攤就還能接受。」

隨著市場需求升溫，中國餐飲品牌版圖持續擴張，除了火鍋、麻辣燙外，中式烤魚品牌與湖南料理餐廳也陸續進駐南韓市場，顯示中國飲食文化正全面滲透當地年輕消費圈。

業界分析，這波熱潮與社群媒體密切相關。像海底撈的「變臉秀」、「甩麵秀」等具娛樂性的用餐體驗，被視為適合在Instagram等平台分享的「打卡元素」，成功吸引年輕族群。此外，中國社群平台小紅書的短影音內容，也讓南韓年輕人更頻繁接觸中國文化。

不過，在熱潮之下仍存在隱憂。有消費者坦言，對中國食材安全性的疑慮尚未完全消除，「像魚料理看得到原料還比較放心，但手搖飲還是會有點不安」，顯示品牌在擴張的同時，仍需面對信任與品質的考驗。