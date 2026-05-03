泰嘟嘟車活春宮！長髮妹埋頭「忘情吞吐」　荒謬畫面曝光

▲後車清楚拍下兩名男女的荒謬行徑。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

泰國觀光勝地普吉島（Phuket）再度傳出外籍旅客的嘟嘟車活春宮事件，近日一段影片在泰國社群平台瘋傳，一對外國男女遊客竟在行駛中的嘟嘟車後座（TukTuk）上激戰，女方甚至直接在車內低下頭上演「吞吐戲碼」，絲毫不顧後方車輛的視線。影片曝光後引發泰國網友群起撻伐，怒批這類遊客根本是在破壞觀光形象。

嘟嘟車淪「活春宮」！外國男女大街上演吞吐秀

根據臉書粉絲專頁「爆料普吉（แฉยับ ภูเก็ต）」3日發布的影片顯示，這起荒謬事件發生在普吉島卡圖縣芭東海灘的塔維旺路上。當時一輛嘟嘟車正在路上正常行駛，然而後方車輛卻目擊到坐在車內的男女遊客舉止異常。

從影片中可以看到，女子竟坐在後座的地板上，當眾俯身為男方提供「特殊服務」，兩人行為極其大膽，完全無視當時路上繁忙的車流量。

網友砲轟司機未制止 建議祭出「性行為重金罰款」

影片曝光後迅速引發熱議，不少網友將矛頭指向嘟嘟車司機，認為司機不應縱容乘客在車上做出違法行為。有網友無奈表示，「司機這下又要倒楣被約談了」、「為了賺錢什麼都能忍嗎？」

此外，也有許多在地人建議，嘟嘟車內應張貼明確的禁令與罰金標誌，以嚇阻遊客的脫序行為，例如「車內抽菸罰5000」、「車內性行為罰5000至100000」、「飲食罰500」、「弄髒車子罰2000」、「嘔吐罰5000」等，甚至連「懸掛車尾」都要開罰。

事實上，這並非泰國首次發生類似事件。普吉島1月也曾經有外籍男女在搭乘嘟嘟車時，赤裸著身體在行進中的後座忘情親熱發生性行為。4月則有一群女性外籍遊客在搭乘嘟嘟車時，輪流脫下褲子，對著外頭露出下體。