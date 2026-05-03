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全球僅20例！雙胞胎姊妹「生父不同人」　驗DNA驚揭母藏49年祕密

▲▼嬰兒,寶寶,雙胞胎,示意圖。（圖／CFP）

▲ 全球僅有約20起雙胞胎生父不同人的案例。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國49歲異卵雙胞胎姊妹蜜雪兒（Michelle）與拉薇妮雅．歐斯朋（Lavinia Osbourne）做了居家DNA檢測後，揭開一樁震驚科學界的祕密。原來她們雖在母親體內共用同個子宮、僅相隔幾分鐘出生，父親卻是不同人。

BBC報導，這種極為罕見的生物現象稱為「異父雙胞胎」（heteropaternal superfecundation），全球有紀錄的案例至今僅約20例，而這對姊妹更是英國史上首起正式記錄的案例。

父親照片起疑　母親離世當天收到DNA報告

這個發現起因於蜜雪兒的一個念頭，她看照片時愈發覺得，自己的長相和母親口中的父親詹姆斯（James）毫無相似之處，於是購買一套DNA檢測工具。

檢測報告確認詹姆斯並非蜜雪兒的生父，但就在報告出爐當天，她們的母親不幸離世，帶走永遠無法解開的祕密。經過數周調查，蜜雪兒才發現她的生父是母親一名舊友的兄弟亞歷克斯（Alex）。

檢測完崩潰　不滿手足打開潘朵拉的盒子

得知蜜雪兒的檢測結果後，拉薇妮雅也決定接受檢測，原本只是想求個心安，未料結果令她當場崩潰，不僅發現蜜雪兒和她同母異父，就連詹姆斯也不是她的生父，令她對打開「潘朵拉的盒子」的蜜雪兒感到憤怒，因為她並不想面對這個現實。

拉薇妮雅對身世之謎不感興趣，但蜜雪兒鍥而不捨地替她找出了親生父親亞瑟（Arthur），兩人親自登門拜訪。拉薇妮雅後來也和亞瑟迅速建立深厚感情，如今每個月都會相聚數次，「我覺得我終於找到了歸屬，就是我父親身邊。」

身世解開未動搖姊妹情　「我們是奇蹟」

兩人的母親1976年生下她們時年僅19歲，本身也是在充滿創傷的環境中成長。兩姊妹的童年顛沛流離，彼此是對方唯一的依靠，如今身世雖已解開，卻未動搖兩人的感情。拉薇妮雅形容，「我們是奇蹟，我們之間的緊密連結永遠不會斷。」

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